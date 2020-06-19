21 Haziran Güneş Tutulmasının Burçları Nasıl Etkileyecek? İşte Güneş Tutulmasının Etkileri
21 Haziran'da Yengeç Burcu'nun 0. derecesinde güneş tutulması gerçekleşecek. Yılın en uzun gününde meydana gelen bu güneş tutulması bizi nasıl etkileyecek? Hangi burç bu yeni süreçte nelere dikkat etmeli? İşte 21 Haziran 2020'de gerçekleşecek güneş tutulmasının burçlara etkileri...
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Uzman Astrolog Aygül Aydın, tüm burçların doğum günü aralıklarına göre her burcun güneş tutulması etkilerini yazdı.
İŞTE GÜNEŞ TUTULMASININ TEK TEK BURÇLARA ETKİLERİ....
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KOÇ
Sevgili Koçlar, Yengeç burcundaki Güneş Tutulması sizlerin 4-10.ev aksınızda gerçekleşiyor. Bu da kariyeriniz ya da aileniz ile ilgili önemli bazı değişimler içerisine girmeniz adına sinyaller veriyor. Doğum aralıklarınıza göre bakım değerlendirebilirsiniz.
1. Dekan (21-30 Mart Arası Doğanlar): Aileniz ile ilgili bazı konuları yönetirken daha fazla alttan almanız gerekebilir. Ayrıca bir türlü harekete geçemediğiniz konularda harekete geçmeniz gerektiğini ve tembellik gibi gelen bu hissiyatı aşmak zorunda olduğunuzu anlamalısınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak veya lüks alımlar yapmak arasındaki çizgiyi iyi seçmelisiniz. Gereksiz eşyalara para harcamaktan kaçının. Aşk hayatınız ve sosyal yaşantınız için harika bir zaman olduğunu öngörebiliriz. Yepyeni bir başlangıç ve tazelenme dönemine giriş yapıyorsunuz. Tadını çıkartın.25 haziranda Mars’ın koç burcuna giriş yapmasıyla hayatınızdaki bu mücadeleyi en güçlü vurgusuyla hissedebilirsiniz.
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KOÇ
2.Dekan (31 Mart-9 Nisan Arası Doğanlar): Sizler için taşınma ya da yer değişikliği gibi konular söz konusu olabilir. Yaşantınızda olmak istediğiniz yeri belirliyor veya tam olarak burayla alakalı seçimlere doğru ilerliyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki inişler ve çıkışlar bu tutulma ile beraber artık rayına oturmaya başlıyor. İlişkinizi ciddiyete taşıyabilir ya da ciddi bir ayrılma kararı verebilirsiniz. Mars’ın koç burcuna geçiş yapmasıyla baskı gördüğünüz her şeyi yoluna sokmak için gösterdiğiniz gayretlerin sonuçlarını alabileceğinizi gösteriyor. Mesela; bu eksende tutulma yaşayan örnek bir harita sahibi o yıl içinde evlenip, çocuk sahibi olmuş ve ülkesini değiştirmişti.
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KOÇ
3.Dekan (10 Nisan- 20 Nisan Arası Doğanlar): Uzun zamandır hayatınızda var olan çözümsüz sorulara cevap bulabileceğiniz bir dönem içerisine ilerliyorsunuz. Bunları çözerken kendinizi gereğinden fazla anlatmak ya da bazı durumları açıklamak zorunda kalabilirsiniz.Kariyer planlamanızda büyük bir dönüşüm ve değişim içindesiniz. Bu Güneş Tutulması olduktan hemen sonra gerçekleşecek bir durum değil. 2017 yılından bu yana kariyerinizde yarım kalan konular artık tamamlanma sürecine dahil oluyor. Sevgi anlamında ruhsal olarak kendinizi büyük bir Aşk’a adamak ve sevildiğiniz hissetmek isteyebilirsiniz. Hayat sizi bu noktadan imtihan edebilir. Sizin dekanlarınızda en büyük etki Plüton vurgusu bulunmasıdır. Sizi dönüştürecek bir sevginin ucunda olabilirsiniz.
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BOĞA
Sevgili Boğalar, bu Güneş Tutulması sizlerin 3-9. Ev aksınızda hareket etmektedir. Bu da sizlerin iletişimsel konularınızı, akraba veya kardeşlerle olan durumlarınızı, en yakın dostluklarınızı, seyahat ya da kısa vadeli projelerinizi sizlere anlatmaktadır.
1.Dekan (21 Nisan-30 Nisan Arası Doğanlar): Uranüs gezegeninin sizin dekanınızda ilerliyor olması ve tutulmanın bu noktaya güzel bir açı yapması sizler için oldukça heyecan verici deneyimler olacağına işaret etmektedir. Hayatınızda aradığınız zenginlik, itibar ve onurlu işler içinde olma isteklerinizin gerçekleşmesi adına önemli fırsatlar sunabilir. Şu an bir şeyler sizler için ters gidiyor gibi gelse de değişimin farklı yönünü görüp bu alanla ilgili bir cesaret noktasına gidebilirsiniz. Hayalleriniz sabır, açık fikirlilik ve sıkı çalışma ile gerçekleşebilir.
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BOĞA
2.Dekan (1Mayıs-10 Mayıs Arası Doğanlar): Bu tutulma sizleri yaşama karşı daha güçlü ve yapılandırıcı kılacaktır. Yeni bir evlilik kararı ya da bir iş değiştirme kararı gibi yenilikçi ve başlatıcı konular içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Hayatınızı değiştirme fikri sizi korkutuyor olsa da bu noktada en çok kendinize güvenmelisiniz. Bazen uzun vadeli başarılar için kısa vadeli memnuniyetlerden ödün vermek gerekmektedir.
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BOĞA
3.Dekan (11 Mayıs-21 Mayıs Arası Doğanlar): Plüton’un sizin dekanınıza verdiği destek sizleri heyecanlandırabilir. Artan gücünüz ve imkanlarınızın sizleri bu tutulma ile oldukça başarıya taşıyacağı öngörülebilir. Yepyeni başlangıçlara ilerlerken içinizdeki kaygı ve korkudan uzak durmalısınız. Kendinize olan güveniniz ve olumlu tavrınız, başarılı olmanıza yardımcı olabilecek insanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmanızı sağlayacaktır. Bu, inisiyatifinizi kullanmak ve gerçek ilerleme kaydetmek için iyi bir zamandır.
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İKİZLER
Sevgili İkizler burçları, Yengeç burcundaki Güneş Tutulması sizlerin 2-8 aksınızda gerçekleşecektir. Tutulma ile parasal ve finansal koşullarınız ön planda olurken aslında maddi olan dünyevi şeylere bağladığınız değeri sorgulayabilirsiniz.
1. Dekan (21- 31 Mayıs Arasında Doğanlar): Bu tutulma sizler için oldukça iyimser etkiler barındırmaktadır. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün gerilemeye başlaması sizlere geçmiş bir konuda destek verip önemli bir şekilde haklılığınızın anlaşıldığını gösterebilir. İşleriniz ile ilgili bir beklentiniz varsa, bu alanla alakalı bir çözümlenme yaşayabilirsiniz. Kariyerinizin en önemli dönemleri içindesiniz ve pes etmeden ilerlemeye devam etmelisiniz. Burada uzun zamandır beklediklerinizi alabilirsiniz.
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İKİZLER
2. Dekan (1- 10 Haziran Arasında Doğanlar): Neptün gezegeninin sizin dekanınıza meydan okuyor olması sizleri birkaç dönemdir oldukça zorlamış olabilir; verdiğiniz kararlardan pişman olmanız ya da doğru kararlar veremediğinizi düşünmeniz gibi. Belki de seçemediğiniz doğru ve sağlam dostluklar da buna dahil olabilir. Belki aileniz ile ilgili konular sizleri etkiledi ve nereye ait olduğunuzu sorguladınız. Kazanmak için rekabet arzunuz da beraberinde artıyor olabilir. Bunu kendi sınırlarınızı çizerek yapabilirseniz kazanan siz olacaksınız.
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İKİZLER
3. Dekan (11- 21 Haziran Arasında Doğanlar): Sevgi ve aşk konusundaki tutkularınızı oldukça arttırmış olabilir. Sevdiğinizi söylemek istiyor olabilirsiniz ya da bunu yaptınız. Bu alanla alakalı kafanızda önemli problemleriniz oluşmuş olabilir. Bu noktada yaptıklarınızdan pişman olmak yerine kendinize olan güveninizi arttırmalısınız. Tutulma, hedeflerinizi belirlemek ve parasal problemlerinizi çözebilmek için harika bir dönemde olduğunun altını bir kez daha çiziyor. Hukuksal konularınızı çözüme taşıyabilir yeni iş ortaklıkları içine girebilirsiniz.
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YENGEÇ
Sevgili Yengeçler, bu Güneş Tutulması sizlerin 1-7 aksınızda gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki evlilik, ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konular oldukça önem kazanacak. Tabi ki bu sizin kendi hikayenize ve öykünüze göre anlam kazanacak. Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bu tutulmalar sizleri kadersel ve başarılı etkiler içerisine alacak. Korkmak yerine tadını çıkartın.
1. Dekan (22 Haziran-1 Temmuz Arasında Doğanlar): Bu tutulmadan en çok nasiplenecek olan sizlersiniz. Sizin bölümünüzde gerçekleşecek olan bu tutulma sizlere yeni hikayeler yazmaya başlayacak.Sizler için önemli etkiler devrede görülmektedir. Uranüs gezegeninin sizin dekanınıza sağladığı olumlu etkileşimler, uzun zamandır veremediğiniz kararları vermeniz adına güzel gelişmeler sunmaktadır. Yaşamı başka bir yönde değerlendirme ve kendi değerinizi önemseme fırsatı bu tutulma ile kapınızı çalıyor. Kariyerinizde dikkat çekici bir yükseliş kazanmaya başlayabilirsiniz. Şaşırtıcı bir terfi veya hiç olmaz dediğiniz mevzularla ilgili bazı hızlı gelişmelere şahitlik edebilirsiniz. Eğer bir kariyer hikâyeniz yoksa bunu bu yıl baştan yazacak kadar şanslı etkiler içindesiniz. Boşanma ya da hukuksal konularda sonuçlanmalar kazanabilirsiniz.
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YENGEÇ
2. Dekan (2 -12 Temmuz Arasında Doğanlar): Geçen yıl 2 Temmuz’da gerçekleşen tutulmanın etkileri ile aynı bağ içinde olan bir tutulma yaşayacaksınız. Artık hayatınızda bazı konularda belirli kararlar vereceksiniz. Evlilik ve ortaklıklar için oldukça önemli olduğu söylenilebilir. Yani demek oluyor ki, büyük şanslar ve fırsatlar başınıza gelmeye açık. Şanslar da bilirsiniz ki her an başımıza gelmez. Bir şeyler tetiklenecek ve bir şeyler olacaktır. Belki de hayatınızın bundan sonraki zamanını en keyifli ve konforlu şekilde geçirebileceğiniz insanları ya da işleri hayatınıza dahil etme şansını yakalayacaksınız. Ekonomik anlamda daha da güçleneceğiniz ve sadece kendinize güven duyacağınız bir dönem başlıyor. İsteklerinizin peşinden gitmek için artık cesur olun. Yeni bir ilişki ya da geçmişte kalan bir ilişki hayatınızın yönünü değiştirebilir. Ya da bu yeni bir ortaklıkta olabilir.
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YENGEÇ
3. Dekan (13-23 Temmuz Arasında Doğanlar): İlişkiler bambaşka bir boyut kazanacak. Tam da bu alanda harekete geçmeniz gereken bazı noktalar olabilir. Üzerinizde bir takım baskı hissi oluşabilir. İlişkiniz, evliliğiniz ya da uzun zamandır yalnız olma dürtünüz gibi hangi durumu hayatınızda yaşıyorsanız bu anlamda kendinizi temiz bir sorguya çekeceksiniz. Hayatınızda büyük bitişleri veya yepyeni ilişkileri başlatabilirsiniz. Bu sizin o anki şartlarınız, iradeniz ve aklınızla ilişkili konularda vuku bulacaktır. Bu alanda sadece dikkat etmeniz gereken tek unsur, dürüst olmanız ve bir hatayı tekrar yapıyor olmamanızdır. Bu tutulma sonrası her şey sürükleyici ve sevgi duygularını çok yoğun olarak hissedeceğiniz bir dönem olabilir. Duygusal yakıtınızı idareli kullanmalı ve herkesten daha fazla duygusal gayret göstermelisiniz.
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ASLAN
Sevgili Aslanlar; bu Güneş tutulması sizlerin 6-12.ev akslarınızda gerçekleşmektedir. Bu durum sizleri sorumluluklarınız, iş hayatınız veya yeni hizmet etme alanlarınızda belirli yenilikler yapma noktasına götürebilir.
1. Dekan (23 Temmuz-2 Ağustos Arasında Doğanlar): Geleceğe yönelik planlarınızı, hedeflerinizi hayata geçirmek için harika bir ay içindesiniz. Uranüs gezegeninin sizin dekanınıza kare açı yapıyor olması bildikleriniz dışında hareket etmeniz gerektiğini gösteriyor olabilir. İş ve sorumluluklarınızı artık bir düzene oturtma zamanı! Acı, genellikle daha büyük bir beklentiye uyum sağlama süreci sırasında ortaya çıkar. İşte siz bu süreci 2017-2018 yılı içinde tamamladınız. Artık organizmanız bu beklentiyi karşılamaya müsait bir şekilde gelişti. Dikkatinizi acı üzerine değil büyüme sürecine odaklarsanız bir daha aynı hatayı yapmazsınız. Bu transitler hayatınızda iyileştirme sürecini başlatıyor. Yeni iş imkanları ve yeni sorumluluklar sizi oldukça heyecanlandıracaktır.
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ASLAN
2. Dekan (3 -12 Ağustos Arasında Doğanlar): Bu etkilerle birlikte kendinize ve başkalarına karşı olan sorumluluklarınızı da sorgulayacağınız bir dönem içindesiniz. Aynı zamanda eski yükümlülükler ve içsel kısıtlamalara bağlı olmadığınızı fark ederek içinizde büyük bir özgürlük ve rahatlamanın var oluşunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu duygular belki bugüne kadar hizmet verdiğiniz işiniz, çalışma arkadaşlarınız ve belki de patronunuzla ilgili olabilir. Bu durum kendi ihtiyaç, yetenek ve yaratıcı potansiyellerinizi daha iyi anlamanıza yardım edecektir. Belki de geçmişte yarım bıraktığınız işlerinize ve projelerinize geri dönüş yapacaksınız. Yaşantınızı baştan aşağıya yapılandıran ve bakış açınızı iyileştiren güzel bir yeniay fırsatı olacaktır. Bunu pozitif yönde değerlendirirseniz başarılı olmama gibi bir şansınız asla olmayacaktır.
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ASLAN
3. Dekan (13-23 Ağustos Arasında Doğanlar): Bu tutulma ile birlikte kendinizden sakladıklarınızla yüzleşebilirsiniz. "Düzenim bozulmasın" dediğiniz ne varsa aslında artık sizi başka bir serüvene ilerletiyor olabilir. Enteresandır ki, inkâr ettiğimiz ve kabullenemediğimiz her şeyi direkt veya dolaylı yoldan hayatımıza çektiğimizi fark edemeyiz. 12. evdeki Satürn geri çekilmeyi, yoksunluğu, kendini suçlamayı, yalnızlık ve kaybetme korkusunu temsil eder. Ama aynı zamanda harita sahibinin bilinçdışı konulara eğildiğinde uzmanlık kazanabileceğini de gösterir. Bu dönemde çözdüğünüz şeyler, bir daha asla sizi yoracak konular olmaz. İyi para kazanabileceğinizi ya da gizli bir aşkın tutsağı olabileceğinizin de sinyallerini vermektedir.
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BAŞAK
Sevgili Başaklar; bu Güneş Tutulması sizlerin 5-11.ev akslarınızda gerçekleşecek. Bu evler sosyal alandaki arkadaşlık ilişkilerini, hedefleri, hayata bakış açısını ve sevgiyi temsil eder. Sevgiyi ya da hayata karşı beklentilerinizi nereye, kime ve nasıl yönelttiğinizi yani potansiyelinizi sorgulayacağınız bir süreç içindesiniz.
1.Dekan (23 Ağustos-2 Eylül Arası Doğanlar): İlişkileriniz üzerinde sözler verdiğiniz ya da birtakım kararlar aldığınız bir dönem olması öngörülebilir. Aslında bu dönemle ilgili en önemli şey, partnerinizin sizden bağımsız bir kişilik gibi davranmasına karşı tepki vermeniz olabilir. İlişkinizin kalıcı mı yoksa geçici mi olacağını size söyleyen ilk işaretleri görmeniz mümkün. Bu sebeple ne kadar çaba sarf etmeniz gerektiğini ya da partnerinizin bu konuda gerçekten size destek olup olmayacağını da rahatlıkla anlayabileceksiniz. Bu bakış açınızı ortak iş yaptığınız ya da iş birliği içinde olduğunuz kişiler üzerine de yöneltebilirsiniz. Uranüs’ün sizin dekanınıza verdiği destekle iş ve para anlamında yüksek bir kazanıma doğru ilerliyor olabilirsiniz. Duygusal dünyanızın başarınızı gölgelemesine izin vermeyin.
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BAŞAK
2. Dekan (3-12 Eylül Arasında Doğanlar): Finansal yatırımlarınız gündemde olabilir. Eğer kariyeriniz ve hedefleriniz adına birtakım girişimleriniz var ise bu zamandan sonra önemli iş birlikleri söz konusu olabilir. Elinize uzun zamandır alamadığınız bir para geçebilir ya da taşınma, yer değişikliği gibi konular ön planda olabilir. Sonuç olarak uzun zamandır emek verdiğiniz konularda ilk meyveleri toplamaya başlayabilirsiniz. Kendinizi uzman olduğunuz alanda ispat etmeniz için harika etkiler söz konusu. Bu dönemi çok iyi değerlendirin.
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BAŞAK
3.Dekan (13-23 Eylül Arasında Doğanlar): Bir şeyleri yapılandırmak adına girişimde bulunmak dürtüsel olarak sizi sürekli uyaracaktır. Üretmek ve paylaşmak, kendinizi oldukça iyi hissettirecektir. Bu dönemi yaratıcı enerjinizi kullanarak geçirirseniz geleceğe yönelik önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Belki bu zaman dilimi içinde size maddi imkânlar sunan bir ortakla da karşılaşabilirsiniz. Eğitim alanında yeni bir şeyler yapmak sizi pozitif anlamda motive edebilir. Herhangi bir şeyin eğitimini almak, sizin için farkında olmadan gelecekte işinize yarayacak manevi bir yatırımın müjdecisi haline gelebilir. Eski bir ilişkinizle ilgili yeni bir karar alma konusunda daha dikkatli olmalısınız. Hayatınızdaki insandan uzaklaşma veya soğuma gibi duygularınızı iyi kontrol etmelisiniz.
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TERAZİ
Sevgili Teraziler; Bu tutulma sizlerin 4-10.evlerinizde gerçekleşmektedir. Bu alan, kariyeriniz ve yerleşim alanınızda bazı marjinal değişimlere ilerlemek durumunda kalacağınızı göstermektedir. Özellikle 2009 yılından bu yana zorlanmalara başlayan Terazi burçlarının, bu tutulmayla zorlu günleri geride bırakmaları ve son düzlük içinde olmaları çok muhtemeldir.
1. Dekan (23 Eylül-2 Ekim Arasında Doğanlar): Yönetici gezegeniniz Venüs’ün sizin dekanınıza pozitif açılarla oldukça önemli yenilenmeler içerisinde olacağınız mesajını vermektedir. Artık gereğinden fazla değer verdiğiniz ve karşılığını görmediğiniz şeylerle yüzleşerek bunlardan ayrılma noktasında olacaksınız. Kariyerinizde dikkat çekici bir yükseliş kazanmaya başlayacaksınız. Beklenmedik bir terfi veya hiç olmaz dediğiniz mevzularla ilgili bazı hızlı gelişmelere şahitlik edebilirsiniz.
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TERAZİ
2. Dekan (2 -12 Ekim Arasında Doğanlar): Başkalarının sizi fark etmesini ve söyleyeceğiniz şeylerin dinlemesini sağlayan çekici ve bazen öngören bir dönem içine ilerliyorsunuz. Bu ay sergilediğiniz bu yönü kariyerinize doğru yönlendirin. Girişimsel bir projenizi bu Güneş Tutulmasından sonra sunmak veya bir terfi istemek için iyi bir zaman. Aileniz veya aile büyükleriniz ile ilgili konular önem kazanacak. Taşınma, yer değişikliği gibi konular gündemde olabilir. Belki de gayrimenkul tercihleriniz ya da bununla ilgili fırsatlar bu ay gözünüze çarpabilir. Hızlıca alım-satım işlerine giriş yapabilirsiniz.
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TERAZİ
3. Dekan (13-23 Ekim Arasında Doğanlar): Plüton gezegenin sizin dekanınıza oldukça yoğun baskı yapması sebebiyle kendi içinizde bazı olayları tamamlayacağınız bir tutulma etkisi altında olduğunuzu öngörebiliriz. Plüton gezegeninin kuralları içerisinde hareket etmek durumundasınız. Bu da siz, daha etik ve daha kurallı olmaya itecektir. Bu zamana kadar kendinizden gereksiz verdiğiniz şeyleri artık alma zamanı da diyebiliriz.
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AKREP
Sevgili Akrepler, bu tutulma sizlerin 3-9.ev akslarınızda gerçekleşecek. İletişim becerileriniz, eğitim hayatınız, hedefleriniz ve idealleriniz üzerinde etkiler belireceği öngörülmektedir.
1. Dekan (23 Ekim-1 Kasım Arasında Doğanlar): Uranüs gezegeninin varlığını en çok sizler hissetmeye başladınız. Hayatınızda bir şeyler önemli bir değişime doğru ilerliyor olsa da kendi içinizde çözemediğini konuları artık çözüme ulaştırma fırsatı içinde olacaksınız. Özellikle evliliğiniz ve ilişkilerinizdeki bazı sorunların daha görünür hale geliyor olması sizleri farklı seçimler yapmaya yönlendirebilir. Tartışmalardan ve gerilimlerden kaçınmak için karşı tarafın düşüncelerini de değerlendirmelisiniz. Hukuksal konularınızda tamamlanmalar yaşamaya açıksınız.
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AKREP
2. Dekan (2 -11 Kasım Arasında Doğanlar): Kariyerinizde bazı şeylerin olumsuz gittiğini düşünüyorsanız yöneticileriniz ile yapacağınız görüşmelerde uzlaşma sağlayarak içsel huzur yaşayacak ve iş hayatınızda bazı değişimlere gitmek için artık vaktin gelmiş olduğunu anlayacaksınız. Artık yaşamınızı güvenilir bir noktaya getirmekte kararlısınız. Bu Güneş Tutulması sizler için daha kararlı ve hedeflerinize taşıyan bir güçte olacak. En azından içinizde dünyayı değiştirecek gücü hissetmeye başlayacaksınız. Önemli bir finansal karar, borç, alacak, kredi ya da önemli bir ortaklık söz konusu olabilir. Kendinize borçlu olduğunuz duyguların hesabını sorup boş yere karamsarlığa sürüklenmeyin. Kendinizle artık barış imzalayın.
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AKREP
3. Dekan (12 -22 Kasım Arasında Doğanlar): Eşiniz, ortaklarınız veya evliliğiniz ile ilgili hukuksal bir süreç içinde olabilirsiniz. Daha farkındalıklı ve ne istediğini bilen bir kararlılıkta olmanız size olumlu sonuçlar getirecektir. İnsanların sizden istedikleri şeyleri fazlasıyla vermekten çekinmeyin çünkü bu dönem size daha fazlasıyla geri dönecektir. Hayatınızı mükemmelleştirmek için kendinizi analiz eder ve özeleştiri yapabilirseniz kendinizle ilgili önemli detaylar yakalayabileceksiniz. Bununla birlikte çabalarınızın gözden kaçması mümkün olmayacak ve 2019 Ayında hayatınızdaki eksik parçaları bulup bir bir yerine koyacaksınız.
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YAY
Sevgili Yaylar, bu Güneş Tutulması sizlerin 2-8.ev akslarınızda gerçekleşecek. Finansal ve ekonomik düzlemde önemli bazı değişimlere doğru ilerliyor olabilirsiniz. Aynı zamanda maddi anlamda kendinizi güvende hissetme veya ait olma duygunuzun ne noktada olduğunu bilmek gibi ihtiyaçlarınızı fark edebilirsiniz. Başkalarının kazancı ya da hukuksal işlerinizin toparlanması için bu noktada bir farkındalık yakalayabilirsiniz.
1. Dekan (22 Kasım- 1 Aralık Arasında Doğanlar): 8.evinizde gerçekleşen bu tutulma, özellikle hayatınızda başkalarına bağlı olarak yaptığınız işleri nasıl bir değişime götürebileceğini göstermektedir. Belki başkası sayesinde bir kaynaktan gelir elde etmek zorundasınız ve bununla bir yüzleşme içerisine girdiniz. Mesela, bu açılarda örnek bir harita şöyle bir durum deneyimlemişti: Kişi babasından emekli maaş alıyordu ve aynı zamanda bu tutulma ile birlikte sigortalı bir iş bulmuştu. Eğer işe girerse babasından aldığı emekli maaş kesilecekti ve kendi çalışması gerekecekti. Yani başkasının kaynaklarındaki bu bağımlılığından uzaklaşmayı öğrenerek kendine bir alan yaratmak durumundaydı. Bu örnekten yola çıkarak sizlerde hayatınızdaki öykünüze göre bir derleme yapabilirsiniz.
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YAY
2. Dekan (2- 11 Aralık Arasında Doğanlar):Bu tutulma ile beraber parasal ve finansal konular ile ilgili bazı alım ve satım işlerine giriş yapabilirsiniz. Araba veya ev sahibi olabilir, sağlıkla ilgili tedavilerinizi gerçekleştirebilir veya eğitim için kaynak arayışına girebilirsiniz. Borç alarak bir mülk edinir, birkaç yıl sonra satın aldığınız yerden kar edebileceğinizi düşünebilirsiniz. Eğer parasal anlamda bu açıdan başka birileri size bu konularda vaatte bulunuyorsa buna bel bağlamamak gerekmektedir. Ancak birine para konusunda hayat boyu bel bağlamak, sağlıksız bir tutum olacaktır. Birilerinden destek aldığımız kadar, başkalarına da destek olarak dengeyi sağlamamız gerekir. Aksi halde 8. evde yaşanan ağır bir transit etkisinin önayak olacağı yıkımın şiddeti hem maddi hem de manevi olarak size dönüşüm sağlayabilir. Bazı manevi dengeleri de yakalıyor olmanız gerekmektedir.
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YAY
3. Dekan (12- 22 Aralık Arasında Doğanlar): Bu Güneş Tutulması beraberinde cesur, kendine güvenen değişiklikler getirerek uzun vadeli bir başarıyı sunacaktır. Duygusal hassasiyet artabilir. Buna sebep verecek olaylara yönelmeyin ve ısrarcı olmayın. Başkalarının düşüncelerini ve duygularını algılamak sizi çok huzursuz hissettirebilir. Bu yüzden temkinli olun, arkadan dönen olaylara ve skandallara karşı daha savunmasız kalabilirsiniz. Şüphe, paranoyak düşünceler, madde bağımlılığı ve yeme bozuklukları gibi suçluluk ya da kendine zarar verici alışkanlıklar açığa çıkabilir, dikkat etmelisiniz. Hedefleriniz artık ayarlanmış olmalı. Bu yeni tutulma döngüsünün ilk hasat zamanı. Hedeflerinize yanıt olarak duygusal ayarlamalar yapmanız gerekmektedir.
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OĞLAK
Sevgili Oğlaklar, bu tutulma sizlerin 1-7.ev akslarınızda gerçekleşecektir. Bu sizleri ilişkilerinizde büyük bir değişime taşımaya yönelik ilerleyecektir. Ortaklıklarınız ya da evliliğiniz ile ilgili büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz ya da var olan evliliğiniz ile ilgili bazı kararlar verebilirsiniz.
1.Dekan (22 -31 Aralık arası doğanlar): Özellikle bu aralıkta doğanların yaşamları 2019 Ocak ayından beri önemli bir değişime doğru ilerliyor. Bu tutulma ile beraber bazı yeni yapılanmalara doğru mecburi bir şekilde geçebilirler. Kendi hayatlarında artık yüklerinden kurtulmak ve daha sade olmak isteyebilirler. Önemli bir gerçeklik onların hayatlarını değiştirme noktasına götürebilir. Evliliğiniz ya da ilişkilerinizde bambaşka biri olma kararı içinde olabilirsiniz. Ne yapmak istediğinize iyi karar vermelisiniz. İnsanları güvenilmez bulduğunuz bu dönemde, sert tepkiler vermemelisiniz. Kimseyle inatlaşmamalı ve makul olmalısınız.İnsanları hayatınızdan çıkartıyor olmak bir çözüm değildir, aksine bunları yönetiyor olmanız gerekecektir.
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OĞLAK
2. Dekan (1-10 Ocak Arasında Doğanlar): 2019 yılının başından beri Satürn gezegeninin varlığını en çok hissedenlersiniz. Bu yıl içinde verdiğiniz gayretlerin ödüllerine ulaşmanız için sizleri biraz daha yoruyor olabilir. Ne kadar çok çalışırsanız ve görevlerinizden kendinizi ne kadar sorumlu tutarsanız, bu yıl o kadar ödül kazanacaksınız. Büyük olasılıkla yaşayacağınız başarı çok kolay gelmeyecek ama bu Güneş Tutulması ile biraz olsun emeklerinizin karşılığını aldığınızı görüp motivasyon kazanmaya doğru ilerleyeceksiniz. Kişisel ve mesleki gelişiminizde ekstra yükler ve sorumluluklar ortaya çıkabilir. Bu belki önemli bir işin başına gelmek gibi olabilir ya da yurtdışı alanında büyük bir iş girişimine kalkışmanız da olabilir. Güneş Tutulması ile hayatınızda gelişen her şey 2020 Aralık zamanlarında büyük ödülü sunuyor olacaktır. Sabırlı ve gayretli olmaya devam etmelisiniz.
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OĞLAK
3. Dekan (11-21 Ocak Arasında Doğanlar): Sizler için Plüton oldukça devrede ve tüm gücünü göstermektedir. Sizler de yeni oluşumlar içerisine ilerliyorsunuz. Zaten bunu son bir yıldır oldukça fark ettiniz. Her şeyi yıkıp yeniden inşa etmek durumunda kaldığınız olaylar yaşadınız ama olsun sizler en güçlü Oğlak dekanında olduğunuz için en güzel şekilde bunlarla başa çıktınız. Belki evlat sahibi olma fikri içindesiniz, belki de evlenmek ya da evliliğinizi bitirmek gibi konular gündeminizde. Hayat öykünüzde ne varsa sizler için bu çok önemli bir noktadadır. Gelecekle ilgili umut ve hayallerinizi tezahür ettirmek için hedefler belirleyin. İlişkiler, birlikte gelecekteki mutluluğun ortak bir vizyonundan yararlanır. Mutlu olmadığınız yerde durmayın.
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KOVA
Sevgili Kovalar, bu Güneş Tutulması sizlerin 6-12.evlerinizde gerçekleşmektedir. Sizden gizlenen bazı olayları öğrenmeniz ya da yaşama karşı sorumluluklarınızın sınandığı bir dönem içinde olabilirsiniz. İş yeri değişikliği ya da terfi gibi konular gündeminizde olabilir. Sorumlu olduğunuz bazı şeyleri zor koşullarda yapma durumunda kalıyor olabilirsiniz.
1. Dekan (21-30 Ocak Arasında Doğanlar): Bu tutulma ile beraber günlük hayatın düzenini sağlamak ve size gereksiz yük olan şeylerden artık uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hayatınızda sanki daha iyi şeyler yapabilirmişsiniz ama buna bir türlü kimse izin vermiyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu yüzden artık özgürleşme isteğiniz size yeni işler yapma imkânı sunuyor olabilir. Size geri kazanım getiren işlere yöneleceksiniz. Belki de hobilerinizden para kazanma yoluna gideceksiniz. Sağlıklı beslenme veya spor gibi konularda göstereceğimiz gayret yüzünüzü güldürebilir. Kendi beden sağlığınıza önem vermelisiniz. Hem bedensel sağlığınız hem ruhsal sağlığınız için yaşam biçiminizi düzene almalısınız. Satürn gezegenin sizin dekanınızda olması kafanızda birçok şeyin temelini oluşturma fırsatı sunacak. Kendinizi 17 Aralık 2020 sonrasına hazırlayın.
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KOVA
2. Dekan (31 Ocak-9 Şubat Arasında Doğanlar): Bu tutulma ile beraber iş ortamınızda tahammül edemediğiniz insanlara ya da dedikodulara artık bir son veriyor olabilirsiniz. Sizler her ne kadar barışçıl ve uzlaşmacı insanlar olsanız da hayat bu noktada oldukça sizleri sınadı. Sizler dedikodudan uzak ve toplumsal hizmet odaklı işler içinde olmayı ne kadar istediyseniz olaylar hep bireysel veya şahsi boyutta gerçekleşti. Şimdi zaman, kendinizi toplumsal alanda göstermek ve iyi bir başarı yakalama zamanı. Size yük olan hiçbir iş arkadaşınızı çekmek veya idare etmek zorunda olmadığınızı görebilirsiniz. Bu belki de sizin çalışanınız da olabilir. Sizi ruhsal anlamda inciten ve yoran şeylerden artık kaçıyorsunuz. İlişkilerde de kendinizi toparlama zamanı diyebiliriz. Artık sizi yoran ve üzen şeylerden uzak durmalısınız. 2018 yılı bu konuda size önemli dersler vermiş olmalıdır. Şimdi rövanş zamanı diyebiliriz. Tabi tam manasıyla istediklerinize ulaşmanız 2022 yılını bulacaktır ama en azından umut dolu gelişmeler size iyi gelecektir.
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KOVA
3. Dekan (10-20 Şubat Arasında Doğanlar): 2017 Temmuz ayından bu yana düşe kalka geldiniz bugünlere. 'Artık bu yorgunlukların bir mükafatı olmalı' diye söyleniyorsunuz içinizden. Üzerinizde angarya bulunan tüm işlerden kurtulma zamanı geldi diyebiliriz. Kendinize yeni bir iş yeri kurmak istiyorsanız veya yeni bazı alanlar yaratmak istiyorsanız bunlara cesaretle yaklaşabilirsiniz. Sadece aşk ve ilişkilerden yana yaşadığınız hayal kırıklıkları üzerine tekrar aynı hayalleri kurmak sizi yorabilir. Bu noktada eski hataların üzerine eski ilişkilerinizi yeni bir şeyler yapıyor gibi kurmanın doğru olmadığını hatırlatmakta fayda var.
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BALIK
Sevgili Balıklar, bu Güneş Tutulması sizlerin 5-11.ev akslarınızda gerçekleşecek. Yaşam içinde kendinize ne kadar zaman ayırdığınızı sorguladığınız ve yaşamı daha eğlenceli bir yönden görmek istediğiniz bir tutulma yaşarken hayatın size sunduğu sürprizlere de hazırlıklı olmanızı tavsiye edebiliriz.
1. Dekan (20- 28 Şubat Arasında Doğanlar): Bu tutulma etkisi, sizleri aşk ve ilişkileriniz ile ilgili konularda önemli gelişmeler içerisine alabilir, aile veya çocuklarınız ile ilgili konularda birtakım kararlar vermek ve bunlarla ilgili yeni oluşumlar içerisine girmeniz gerekebilir. Yeni bir meslek seçimi veya yeni bir eğitim kararı içinde olabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili bazı konularda şüphe duyduğunuz şeyleri çözmek ve tedavi olmak isteyebilirsiniz. Evliliğinizde belki de partnerinizden beklediğiniz arzuyu, sevgiyi ve şefkati görebileceğiniz bir süreç içerisinde girebilirsiniz. Huzur arayışınız artabilir ve ailevi konularda uzlaşma içinde olmak isteyebilirsiniz. Sizlerle küs olan veya herhangi bir sebepten sizi incitmiş insanlardan bazı özürler ya da pozitif geri dönüşler almanız mümkün olabilir. Parasal konular uzun zamandır sizleri yormuş olsa da bu tutulma sonrasında evdeki hesap çarşıya uymaya başlayabilir.
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2. Dekan (1- 10 Mart Arası Doğanlar): Bu tutulma ile beraber, elinizden bazı mülklerinizi ya da maddi konularınızı çıkartmak isteyebilirsiniz. Belki de geleceğe yönelik yatırım yapma ve güvence duyma istekleri içerisine girebilirsiniz. Yeni parasal kazanımlar için yeni yollar denemek ya da hobilerinizden ilk kazancınızı elde etme fırsatına ulaşabilirsiniz. Bu tutulma sizler için oldukça olumlu olacaktır. Bunu hem para kazanmak hem de ilişkilerinizde belli sınırlar ya da kendi kurallarınızı koymak adına değerlendirmelisiniz. Kendinizi artık daha fazla ifade etmek ya da becerilerinizi daha fazla sunmak isteyeceksiniz. Bekar olanlar için iyi haber, uzun zamandır bekledikleri bir aşkı yakalama fırsatı içinde olabilirler. 2015 yılından bu yana oldukça yorulmuştunuz ama şimdi artık toparlanma ve kendini gösterme zamanı olarak söyleyebiliriz.
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3. Dekan (11-21 Mart Arasında Doğanlar): Sizler için pozitif ve yenilikler getirici bir tutulma olabilir. Yalnız bu tutulmanın bu şekilde olması için kendinize gerçek anlamda bir güven duymalısınız. Özellikle 2018 Mayıs aylarında hayal kırıklığı yaşadığınız ya da kendinizi doğru anlatamadığınız her türlü konunun rövanşını almanız mümkün olabilir. Eğitimsel konular ya da ticaret ile ilgili işlerle uğraşıyorsunuz bu noktada büyük başarılar içerisinde olabilirsiniz. Bu tutulma ile beraber kendinizi geliştirme ve kendi yeteneklerinizi ortaya koymak adına bir şeyler yapmalısınız. Finansal anlamda kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Ekonomik yanılgılara ve beklentinizi karşılamayacak yatırımlara karşı dikkatli olmalısınız. Maddi süreçlerinizi en az hasarla atlatabilmek için ölçülü ve makul harcamalar yapmalı, bir sonraki adımlarınızı planlayarak atmalısınız.