21 Haziran Güneş Tutulmasının Burçları Nasıl Etkileyecek? İşte Güneş Tutulmasının Etkileri

BALIK Sevgili Balıklar, bu Güneş Tutulması sizlerin 5-11.ev akslarınızda gerçekleşecek. Yaşam içinde kendinize ne kadar zaman ayırdığınızı sorguladığınız ve yaşamı daha eğlenceli bir yönden görmek istediğiniz bir tutulma yaşarken hayatın size sunduğu sürprizlere de hazırlıklı olmanızı tavsiye edebiliriz.



1. Dekan (20- 28 Şubat Arasında Doğanlar): Bu tutulma etkisi, sizleri aşk ve ilişkileriniz ile ilgili konularda önemli gelişmeler içerisine alabilir, aile veya çocuklarınız ile ilgili konularda birtakım kararlar vermek ve bunlarla ilgili yeni oluşumlar içerisine girmeniz gerekebilir. Yeni bir meslek seçimi veya yeni bir eğitim kararı içinde olabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili bazı konularda şüphe duyduğunuz şeyleri çözmek ve tedavi olmak isteyebilirsiniz. Evliliğinizde belki de partnerinizden beklediğiniz arzuyu, sevgiyi ve şefkati görebileceğiniz bir süreç içerisinde girebilirsiniz. Huzur arayışınız artabilir ve ailevi konularda uzlaşma içinde olmak isteyebilirsiniz. Sizlerle küs olan veya herhangi bir sebepten sizi incitmiş insanlardan bazı özürler ya da pozitif geri dönüşler almanız mümkün olabilir. Parasal konular uzun zamandır sizleri yormuş olsa da bu tutulma sonrasında evdeki hesap çarşıya uymaya başlayabilir.