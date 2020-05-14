2020 Yaz Dekorasyonu İçin Profesyonel İpuçları

Doğa uyanıyor, güneş her zamankinden daha parlak ve gökyüzü her zamankinden daha mavi ışıldıyor. Ancak bizler dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle vaktimizi daha çok evde geçiriyoruz. Bu noktada evde yapılacak değişiklikler kendi enerjimiz üzerinde belirleyici olduğundan yaşam alanlarımızı yaz mevsimine uygun dokunuşlarla zenginleştirebilir ve atmosferini değiştirebiliriz.
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1
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Kendinize özel bir köşe yaratın
Daha çok evde vakit geçirilen şu günlerde kendinize özel bir köşe yaratmak çok iyi bir fikir. Çünkü kendinizle baş başa kalmak en önemlisi de kendinize vakit ayırmak için şık bir berjer, onu tamamlayan puf ve aydınlatma ile kahve, kitap, TV izleme alanınızı kişiselleştirebilirsiniz. Mahremiyete ihtiyacınız olduğunuzda çekilebileceğiniz köşeniz için seçeceğiniz berjer rahat ve konforlu olmasına özen gösterin.
2
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Geniş oturma alanı ve rahat minderli bir berjer için tam anlamıyla yumuşaklığıyla dikkat çeken bir puf tercih edebilirsiniz. Çünkü ayaklarınızı uzatmak istediğinizde puflar sandığınızdan daha çok iş görecektir. Berjer ve puf için doğal ışığa sahip natürel bir aydınlatma ile yazı evinize getirebilir, enerjinizi yükseltebilirsiniz.
3
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Açık renkleri, çiçek desenleriyle buluşturun
Yaz mevsiminin bitmeyen dinamizmini yaşam alanlarına taşımanın en kolay yolu renklerdir. Bunun için doğadan ilham alan tasarımları tercih edebilir, çiçek desenli kırlent ve minderler ile floral bir etki yaratabilirsiniz. Tercih etmeniz gereken renklerin başında bu seneye damga vuran rose metal geliyor.
4
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Pembenin en özel tonuna ev sahipliği yapan rose metal, iç mekanda hem ferah hem de canlı bir görüntü yaratıyor. Bunun yanı sıra bej ve toprak tonlarını iddialı renklerdeki aksesuarlarla buluşturabilirsiniz. Bu sayede hem dinamik hem de enerjisi yüksek yaşam alanları oluşturabilirsiniz.
5
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Orta sehpalarla evin odak noktasını zenginleştirin
Canlı renklere sahip, iddialı ve klasik çizgilerin dışında dizayna sahip orta sehpalar ile evin merkezini özel kılabilirsiniz. Bunun için fonksiyonel olduğu kadar estetik yönüyle de ön plana çıkan orta sehpaları kullanabilirsiniz. Orta sehpanıza koyacağınız taze çiçekler ile yaz coşkusunu evinizde resmedebilir, birkaç dergi ve mum ile orta sehpanızı zenginleştirebilirsiniz.
6
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Şıklığından ödün vermeyen çalışma masaları…
Söz konusu çalışma masaları olduğunda daha çok fonksiyonel özellikleriyle ön plana çıksalar da modern dokunuşlarla hayat bulan çalışma masaları da mevcut. Bu noktada tercih edilecek şık tasarıma sahip çalışma masalarıyla ev içinde kendi özel alanınızı yaratabilirsiniz.
7
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Çalışma odalarının olmazsa olmazı olan masalarının rengi çok önemlidir. Çünkü iddialı renkler dikkat dağıtıcı unsurlar olduğundan motivasyonunuzu olumsuz etkileyebilir aynı zamanda evin genel dekorasyonu ile uyum sağlayamayabilir. Bu noktada daha çok ahşabın ön planda olduğu çalışma masalarını tercih edebilir, doğal dokulara şans verebilirsiniz.
8
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Doğadan ilham alın…
Yazı, evlere getirmek istiyorsanız en büyük ilham kaynağınız doğa olsun. Bu noktada natural seçimler yapın, ahşabın egemen olduğu tasarımları seçin ki, hem rafine hem de canlı bir atmosfer oluşturun. Özellikle de ana mobilyalarınızda ahşabın ön planda olduğu tasarımları seçin ve canlı tonlara sahip aksesuarlarla güçlendirin. Rengarenk tabureler ile hem şık hem de işlevsel çözümler getirin.