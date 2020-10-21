20 Yılda Bir Gerçekleşen Jüpiter-Satürn Kavuşumuna Hazır Mısınız?

Astrolojide antiscia ve kontra-antiscia diye bir teknik kullanırız. Gezegenlerin birbirine yansıdıkları burçlar olarak bu tekniği kısaca tanımlayabiliriz. Kova Burcu, Akrep Burcu’na yansır ve Boğa Burcu’da Aslan Burcu’na yansır. Bu demektir ki Kova’nın içinde Akrep’ten var ve Boğa’nın içinde de Aslan’dan vardır. Fakat diğer burçlar ise birbiri ile aynı konuları hiç paylaşmazlar. Yani Boğa ve Kova burçları kontra-antiscia’dır. Birbirini hiç anlamayan iki burçtur diyebiliriz.