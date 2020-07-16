Saraydan Türk mutfağına: Ayva aşı

Günümüzde çok yaygın olmasa da Osmanlı döneminde meyveli et yemekleri ve dolmalar oldukça meşhurdu. Meyve bolluğu yaşanan o dönemde yemeklere farklı lezzetler kazandırabilmek için meyvelerden ve kuruyemişlerden yardım alınırdı. 600 yıldan fazla hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, yıllar içerisinde etkileşimde bulunduğu kültürleri ve lezzetleri de bünyesine katınca, görüp görebileceğiniz en zengin mutfaklardan biri haline gelmiş.

Bilhassa et yemeklerinin olmazsa olmazı haline gelen saray mutfağından günümüze de birçok yemek tarifi ulaşmış. Ayva aşı da o tariflerden yalnızca biri. Ben de bu hafta sizinle Osmanlı mutfağından sonra zamanla bizim de mutfaklarımıza giren ve misafir sofralarının baş tacı olan ayva aşı tarifini paylaşmak istedim. Bu tarif benim misafir sofralarımın bir numaralı lezzeti. Yapmaktan da sevdiklerime tattırmaktan da büyük keyif duyuyorum. Yanına bir de enfes bir pilav eklediğinizde sofra tam bir ziyafet şölenine dönüşüyor. Hem göze hem de mideye hitap eden bu tarifi bir kere denedikten sonra eminim vazgeçilmeziniz olacak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

500 gr kuzu orta boy kuşbaşı

3 adet ayva

60 gr çiğ badem

30 gr siyah üzüm

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı bal

1 su bardağı su

Yarım limon (ayvaların kararmaması için)

Hazırlanışı:

Bademleri sıcak suda haşlayın ve kabuklarını soyun.

Üzümleri suda bekletin.

Etleri tencereye koyun ve suyunu çekene kadar pişirin.

Daha sonra sıvı yağ ve tereyağını ekleyin ve biraz kavurun.

Ardından bademleri ve üzümü ekleyerek kavurma işlemine devam edin.

Ayvanın birini küp küp doğrayın ve kararmaması için limonlayın, kavrulan etlere ekleyin.

Biraz daha kavurduktan sonra bir bardak suda balı eritin ve karışımı ayvalı etin üzerine dökün.

Tencerenin kapağını kapatın ve 20 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Kalan ayvaları ikiye bölün ve kararmamaları için önce limonlayın, sonra da yağlayın ve 180 derecelik fırında yumuşayıncaya kadar pişirin.

Daha sonra fırından alarak bir kaşık yardımı ile ortasındaki sert kısmını alın.

Pişen ayva aşından içlerine doldurarak servis edin.