Ispanak tariflerinin fenomeni: Ispanaklı sufle tarifi

İster zeytinyağlı ister kıymalı yemekler yapayım, ıspanak hepsine ayrı ayrı lezzet katıyor. Bu nedenle bahar ayları gelene kadar içinde ıspanak kullanmadığım tarif bırakmıyorum. Ispanağı çok sevince ve sık sık mutfağınıza konuk edince farklı lezzet kombinasyonları aramaya başlıyorsunuz. Ispanaklı sufle tarifi de yine böyle mutfak denemelerimden birinde ortaya çıktı.

Sufle deyince eminim ki birçoğumuzun aklına içi akışkan çikolatalı üzeri pudra şekerli o enfes tatlı geliyor. “Suflenin de tuzlusu mu olurmuş?” diyorsanız da o kadar peşin hükümlü olmamanızı öneriyorum.😊 Ispanağın misafir olduğu hamur işi lezzetleri seviyorsanız eminim bu sufleye de bayılacaksınız. Hatta iddiamı arttırıyorum; tadıyla, kokusuyla ve kıvamıyla sizi anında etkisi altına alacak bu tarifin, ıspanağa mesafeli duranların bile gönlünü fethedeceğini söylüyorum.😊 Ispanaklı suflenin en leziz hali fırından çıkardığınızda bir köşede ılıyan hali oluyor. Yanında bir de çay varsa, tadına doyum olmuyor. O zaman denemeyen kalmasın!😊

Sorularınız, merak ettikleriniz ve diğer leziz tariflerime ulaşmak için beni Instagram’da @cheffyildiz hesabımdan takip edebilirsiniz.

Malzemeler

1 demet ıspanak

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvıyağ

3 yemek kaşığı yoğurt

1 su bardağı un

100 gr kadar peynir

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

2 yemek kaşığı ay çekirdeği

Yapılışı

Ispanakları güzelce yıkayıp küp küp doğrayın, ardından hafif sıcak suda haşlayın. Suyunun süzülmesi için bir süzgece alıp bekletin.

Bir tavaya iki yemek kaşığı kadar sıvıyağ ekleyip kızdırın. Önce küçük küçük doğradığınız sağanları daha sonra da haşladığınız ıspanakları ekleyip hafif soteleyin. Soğuması için bir kenara alın.

Derin bir kaseye yumurtaları kırın, üzerine yoğurt, sıvıyağ ve rendelediğiniz peyniri ekleyip karıştırın.

Elediğiniz un, kabartma tozu, pul biber, tuz ve soğuyan ıspanaklı harcı ekleyip biraz daha karıştırın.

Tereyağı ile sufle kaplarınızı yağlayın. Hazırladığınız ıspanaklı harcı eşit şekilde kaplara paylaştırın.

Üzerine çekirdekleri serpin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.