Ispanak tariflerinin fenomeni: Ispanaklı sufle tarifi
Ben küçüklüğünde “ıspanak yersen kuvvetli olursun” nasihatleri ile büyüyen çocuklardandım. Bu sebeptendir ki ıspanak benim kış aylarında mutfağımın olmazsa olmaz sebzelerindendir. İçerdiği A, B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, magnezyum, fosfor ve iyot minarelleri de ıspanağın aslında mutfaklarımız için ne denli kıymetli olduğunun bir göstergesi. Kan yapıcı özelliğiyle bilinen ıspanak, aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. Bağırsakları çalıştıran bu kıymetli sebze, kalp adelerini güçlendirirken yaşlanmayı da yavaşlatıyor.
İster zeytinyağlı ister kıymalı yemekler yapayım, ıspanak hepsine ayrı ayrı lezzet katıyor. Bu nedenle bahar ayları gelene kadar içinde ıspanak kullanmadığım tarif bırakmıyorum. Ispanağı çok sevince ve sık sık mutfağınıza konuk edince farklı lezzet kombinasyonları aramaya başlıyorsunuz. Ispanaklı sufle tarifi de yine böyle mutfak denemelerimden birinde ortaya çıktı.
Sufle deyince eminim ki birçoğumuzun aklına içi akışkan çikolatalı üzeri pudra şekerli o enfes tatlı geliyor. “Suflenin de tuzlusu mu olurmuş?” diyorsanız da o kadar peşin hükümlü olmamanızı öneriyorum.😊 Ispanağın misafir olduğu hamur işi lezzetleri seviyorsanız eminim bu sufleye de bayılacaksınız. Hatta iddiamı arttırıyorum; tadıyla, kokusuyla ve kıvamıyla sizi anında etkisi altına alacak bu tarifin, ıspanağa mesafeli duranların bile gönlünü fethedeceğini söylüyorum.😊 Ispanaklı suflenin en leziz hali fırından çıkardığınızda bir köşede ılıyan hali oluyor. Yanında bir de çay varsa, tadına doyum olmuyor. O zaman denemeyen kalmasın!😊
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Malzemeler
- 1 demet ıspanak
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 2 adet yumurta
- Yarım çay bardağı sıvıyağ
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 su bardağı un
- 100 gr kadar peynir
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- 2 yemek kaşığı ay çekirdeği
Yapılışı
Ispanakları güzelce yıkayıp küp küp doğrayın, ardından hafif sıcak suda haşlayın. Suyunun süzülmesi için bir süzgece alıp bekletin.
Bir tavaya iki yemek kaşığı kadar sıvıyağ ekleyip kızdırın. Önce küçük küçük doğradığınız sağanları daha sonra da haşladığınız ıspanakları ekleyip hafif soteleyin. Soğuması için bir kenara alın.
Derin bir kaseye yumurtaları kırın, üzerine yoğurt, sıvıyağ ve rendelediğiniz peyniri ekleyip karıştırın.
Elediğiniz un, kabartma tozu, pul biber, tuz ve soğuyan ıspanaklı harcı ekleyip biraz daha karıştırın.
Tereyağı ile sufle kaplarınızı yağlayın. Hazırladığınız ıspanaklı harcı eşit şekilde kaplara paylaştırın.
Üzerine çekirdekleri serpin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.