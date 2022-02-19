Hamur, kıyma ve yoğurdun enfes buluşması: Tam buğday unlu mantı

Biz her ne kadar Anadolu tarifi olduğuna inansak da mantı aslında Asya kökenli bir yemek. Hatta mantı, adını Çince “mantou” kelimesinden alıyor. Anadolu topraklarına gelmesi de Orta Asya Türkleri ve önemli ticaret yolu İpek Yolu sayesinde oluyor. Hatta çok kısa bir zamanda Osmanlı mutfağında dahi yerini alıyor. Bilhassa Fatih Sultan Mehmet, her sabah mutlaka kahvaltı sofrasında mantı görmek istiyormuş.

Bugün Anadolu topraklarının en lezzetli yemeklerinden biri olarak sayılan mantı daha çok Kayseri ile özdeşleşmiş olsa da ülkemizin pek çok yöresinde farklı stillerde yapılıyor. Türk mantısı, genellikle bol kıymalı ve az hamurlu açılsa da Kayseri’de işler biraz değişiyor. Bir rivayete göre eskiden Kayseri’de gelin olacak kızlardan mantı açmaları, bir kaşığa da 40 adet mantı sığdırmaları isteniyormuş. Bu şekilde mantı açabilen gelin adaylarının ise daha yetenekli olduklarına inanılıyormuş. Bazı inanışlarımız yüzlerce yıl sonra dahi insanı şaşırtmayı başarıyor değil mi? Ben çay bardağıyla hamurda yuvarlak şekiller çıkartıp mantıları öyle kapatmayı tercih ettim. Siz de şekil konusunda özgürsünüz. Çünkü yapılış özellikleri ne kadar değişiklik gösterirse göstersin, sonunda hepsi sarımsaklı yoğurt üzerinde tereyağı, salça ve pul biberin bir araya geldiği sosla servis ediliyor. Onlarca yıldır da çok severek tüketiyoruz.

Yalnız tam da burada bir konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor; mantının bir çeşit hamur işi olduğuna. Çünkü beyaz un ile hazırlanan her yiyeceğin glisemik indeksi oluyor. Yani beyaz un, kan şekerinin ani bir şekilde yükselmesine yol açıyor.☹ Dolayısıyla kilo vermek isteyen birçok kişi de bu sebeple özellikle mantıdan uzak durmaya çalışıyor. Fakat daha sağlıklı beslenmeye özen gösterirken de mantı yemek mümkün olabiliyor. Bu da mantının hamuru yoğurulurken tam buğday unun tercih edilerek ve beyaz una mesafeli durularak yapılabiliyor. Böylece hem tadı damağınızda kalacak bir tat elde ederken hem de mantınızı daha masum bir yiyeceğe dönüştürebiliyorsunuz. E haydi o zaman, zaman usta eller mantı hazırlıklarına başlasın!

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Malzemeler

Hamuru için;

1,5 su bardağı tam buğday unu

1 su bardağı un

1 yumurta

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

300 gr kıyma

1 küçük rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Derin bir kaseye yumurta, tuz ve suyu ekleyip karıştırın. Üzerine azar azar unları ekleyip elinizle yoğurun ve hamuru toparlayın. Ortalama 30 dakika kadar dinlendirin.

Diğer yanda iç harcı için rendelediğiniz soğanı kıymanın üzerine ekleyin. Üzerine tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun, bir kenara alın.

Dinlenen hamuru iki eşit parçaya bölün. Oklava yardımı ile geniş bir daire olacak şekilde açın. 1 çay bardağı yardımı ile hamuru yuvarlaklar daireler şeklinde kesin.

Küçük yuvarlak hamurları harç ile doldurup kenarlarını kapatın. Son olarak sıcak suda haşlayıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.