Doğanın lezzeti mutfağınıza taşınıyor: Portakal dilimli kek

Artık soba kültürü eski anılarımızda kalsa da günümüzde kış aylarının tadını bir nebze de olsa portakallı keklerle giderebiliyoruz. Ülkemizde en fazla Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen portakal, bilhassa kış aylarında nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korumaya yardımcı oluyor. Bağışıklığı güçlendiren bu kıymetli meyve aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını da karşılıyor.



Bu hafta vereceğim tarif de hazır tam mevsimiyken, kokusunun tüm ev halkını etrafına toplayacağı enfes portakal dilimli kek. Saatler öğleden sonra dördü beşi gösterdiğinde, arkanıza yaslanıp bir bardak çay ya da bir fincan kahve içmek istediğinizde ve yorgunluğunuzu alacak bir tarif aradığınızda aklınıza eminim ki bu tarif gelecek. O zaman portakallarınız hazırsa tarife geçebiliriz!



Sorularınız, merak ettikleriniz ve diğer leziz tariflerime ulaşmak için beni Instagram’da @cheffyildiz hesabımdan takip edebilirsiniz.



Malzemeler

2 adet portakal

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı esmer şeker

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay kaşığı tarçın

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu



Yapılışı

Portakalları halka dilimler şeklinde kesin ve yağladığınız tart kalıplarının büyüklüğüne göre yerleştirin.

Genişçe bir kaseye yumurtayı kırın ve esmer şeker eriyene kadar birlikte çırpın. Daha sonra süt ve sıvıyağını ekleyip biraz daha karıştırın.

Elediğiniz unu, irmiği, tarçını, kabartma tozunu ve vanilini ekleyerek homojen bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Hazır olan kek karışımını bir kepçe yardımı ile portakalların üzerine kalıbın alabildiği kadar dökün.

Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Kekler kalıpta soğuduktan sonra ters çevirip üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.