Tarihi Yarımada'daki üç köfteciden hangisini beğendim?

TARiHi ÖZKAN KÖFTECiSi

Tahtakale’nin arka taraflarında, her gün yüzlerce kişinin uğradığı Uzun Çarşı Caddesi’nde bir mekan. 1960 yılında merhum köfteci Ali Rıza Özkan tarafından kurulmuş. Şimdilerde işin başında 3 oğlu Şeref – Eşref – Şerafettin Özkan var. İçeride yer bulabiliyorsanız şanslısınız. Önce ekmek ve piyaz, sonra da mis gibi pişmiş köfteleriniz geliyor. Eğer piyazınızı sade istiyorsanız, yeşillik ve havuç tercih etmiyorsanız bunu siparişi verirken söyleyin. Ben 1,5 porsiyon yedim. Ardından 1 porsiyon daha istedim. Etler Tokat, Sivas, Samsun’dan geliyor. Çok taze ve lezzetliydi. Baharat çok az attıkları için ağzınıza et tadı geliyor. Bu arada sadece sabahları çorba servisleri de var. Eminönü’ne giderseniz benden de selam söyleyin ve mutlaka buraya uğrayın.

INSTAGRAM: tarihi_ozkan_koftecisi

☎️ TELEFON: 0212 520 13 25

📍 ADRES: Rüstem Paşa Mah. Uzun Çarşı Cad. No:317 Tahtakale, Eminönü/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

MEŞHUR FİLİBE KÖFTECİSİ

Sirkeci’deki Hoca Paşa Sokak’taki bu yer tam 1893’te kurulduğunu biliyor muydunuz? Tarih kokuyor burası. Üst katı dar. Gerçi bu sokaktaki bir çok mekan öyle. Gelelim yuvarlak köftelerine. Köftesi kötü değil ama çok da güzel değil. Pişirilmesi kıvamı gayet iyiydi. Görüntüsü güzel. Ancak baharatı fazla ve yağı damakta bir donukluk bırakıyor. Tadı öyle abartıldığı gibi değil. Benim beklentilerimin çok altında kaldı ne yazık ki. Buraya tekrar geleceğim ve tekrar deneyeceğim. O güne özel, ette hata mı vardı, ya da ustasında mıydı problem bilemiyorum ama bir şans daha vermek istiyorum. Manda yoğurdu ise gayet iyiydi.

INSTAGRAM: meshurfilibekoftecisi1893

☎️ TELEFON: 0536 415 15 00

📍 ADRES: Hoca Paşa, Hoca Paşa Sk. No:3, 34112 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

BOL KEPÇE KÖFTECİSİ

Eminönü’ndeki bu tarihi yer oldukça salaş. Yaklaşık 60 yıldır aynı yerde hizmet veriyorlar. Bir kaç kişiden gitmem yönünde tavsiye aldım. Sulu yemeklerin yanında köfte, piyaz ve pilavın tadına bakayım dedim. Açıkçası met ettikleri kadar çıkmadı. Fazla beklentiye girmeden karnınızı doyurabileceğiniz bir köfteci. Eskiden lezzeti, kalitesi böyle miydi bilemem ancak benim hoşuma gitmedi. Eğer tadına bakan olursa mutlaka bana görüşlerini yazsın.

INSTAGRAM: -

☎️ TELEFON: 0212 527 78 73

📍 ADRES: Demirtaş, Kıble Çeşme Caddesi No:52, 34134 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK