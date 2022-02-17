Esenyurt'un lezzetli mekanları

ABBARA ET SARAYI

4 yıl önce hizmet vermeye başlayan bu restoran çok kaliteli. Belki şaşıracaksınız ama Nişantaşı ve Etiler tadında. Sabahları kahvaltı, mezeleri bol, pide ve et çeşitleriyle öne çıkıyor. Hamurundan tutun da böreğine, kadar her şey var. Kaşarlı, sebzeli, peynirli, sucuklu, omletleri ekstra. Mezelerde, humus, haydari, babagannuş, muhammaraları iyi. Çok fazla mezeleri olmasa da, közlenmiş patlıcan ve tahinin karıştırılmasıyla oluşan mütebbeli sevdim. Bunu yapmak aslında çok zordur. Patlıcanın kıvamı, kalitesi, tahinin iyi olup olmadığı, marketten mi yöresinden mi alındığı bunlar hep ayrı ayrı detay.

Neyse uzatmadan etlere geçeyim. Etlerde menüsü gayet zengin. Steak’inden tutunda kebabına, kanadına, hepsi mevcut. Ben kebabın tadını merak ettiğim için Haşhaşlı kebap ve lokum siparişi verdim. Haşhaşlı kebap kuzu etinden yapılmış, dağılan bir et geldi önüme. Hafif de kuyruk yağı vardı içinde. Zaten bu kebabın içine biraz kuyruk yağı konulmalı. Esas tadını veren kuyruk yağıdır. Lokum da iyiydi. Etlerini nereden aldıklarını merak ettim. Buraya mutlaka gidin dostlarım.

INSTAGRAM: @abbara_tr

☎️ TELEFON: 0 554 176 18 33

ADRES: Zafer Mahallesi, Doğan Araslı Blv. No:93 D:147, 34513 Esenyurt/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK





DİYAR-I KEBAP RESTORAN

Esenyurt’un lezzet olarak iyi mekanlarından. Doğan Araslı Bulvarı’nda, N Cadde Business’ın hemen altında. Bilinen bir yer. Kendi çiftliklerinden, kuzu, keçi ve oğlak getirtiyorlar. Yöresöle önem veren her yer lezzetlidir. Tıpkı burası gibi. Diyarbakır’da yediğiniz tadı burada bulmanız mümkün. Bir Adana ve kanat siparişi verdim. Masaya gelen yancılar oldukça bol. Siz masada beklerken, yemekleriniz pişirilmesini görüyorsunuz. Kanat çıtır çıtırdı. Sosunu beğendim. Kuzu etinden yapılan kebabı da çok iyiydi. Çok pişirilmemiş, etin suyu kaybolmamıştı. Ustalarının bu işi bildiği belli. Tavsiyemdir...

INSTAGRAM: @diyar.ikebap

☎️ TELEFON: 0552 654 21 34

ADRES: Doğan Araslı Bulvarı Zafer Mahallesi Özyurtlar Rezidans No:97, 34517 Esenyurt/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK





HÜKÜMDAR KEBAP

Burası yeni ve salaş bir mekan. Hemen yol üzerinde uğrak bir yerde. İşleri de çok iyi. Ben oradayken restoran doluydu. Kendisini kısa sürede kabul ettirmiş belli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kebapçılar gibi adeta. Canım kelle paça çektiği için buraya girdim. Çorba gayet iyi temizlenmişti. Bir çok kişi tanelerini küçük sever, ben ise tam tersi iri tanelerden hoşlanıyorum. Benim istediğim kıvamdaydı. Terbiyesini beğendim. Ardından bir de Antep lahmacunu istedim. Bu lahmacun diğerinden 4 TL daha fazla. Bunun nedenini merak ediyorum. Sonuçta bu lahmacun da oradaki standart lahmacun gibi zırhla çekiliyor. İçinde bir kaç baharat ve sarımsak atılıyor. Pahalı olmasını anlayamıyorum. Buraya özgü bir şey değil bu zaten. Hemen hemen her yerde bu böyle. Neyse ben lahmacunu anlatayım. İnce, zırhta çekilmiş ve bol kıymalıydı. Sarımsağın tadı çok hafifti. Sizi rahatsız etmiyor. Kimisi sarımsağı basar lahmacuna. Burada yediğim böyle değildi beğendim... Bir gün kebabını da deneyip size yazacağım.

INSTAGRAM: @hukumdarkebap3

☎️ TELEFON: 0535 085 12 12

ADRES: Bağlarçeşme Mah. 1172 Sk. No :34/A Esenyurt/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK