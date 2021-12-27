Ankara'da hangi restoranları beğendim?

AYVALIK MEZE BALIK

Bu mekana daha önce de gitmiştim. İlk gittiğimde menüsü nasıl lezzetliyse şimdi de öyleydi. Ancak önce o muhteşem mezeleri... İstanbul’da bile böylesini bulamazsınız.. Evet bu kadar iddialıyım. Sevgili Nedim Goncagül’ün işlettiği mekan Ege ağırlıklı mezeleri ile ön plana çıkıyor. Börülce, Girit peyniri, köpoğlu, zahter, humus... Hele o atom yok mu atom... 4 çeşit yapıyorlar. Bir tanesi bostan patlıcanının içerisine yapıyorlar. Zaten patlıcan aşığı biri olarak acıyla birleşince tat zirve yapıyor. Bir diğeri patlıcan, yoğurtlu atom. Diğeri sadece yoğurdun üzerine atom... Kurutulmuş kırmızı biber zeytinyağı ve yoğurt. Son olarak ise peynirli cevizli ve patlıcan yatağı... Bunları acıyla öyle bir birleştiriyorlar ki, tadına doyum olmuyor. Zaten burada mezelerle doyuyorsunuz arkadaşlar. Ama yok “Biz illa et ve balık yemek istiyoruz” diyorsanız, ki bence mutlaka yemelisiniz onlar da enfes... Kızılcahamam’dan gelen dana etiyle yapılan kavurma sulu sulu. Güveçte sunuluyor. Harika lezzet. Lokum gibi ağızda dağılıyor. Balıklar ise Samsun ve Sinop’tan geliyor... 10 numara 5 yıldız. Ustaları işi biliyor. Ben kolay kolay bir yeri beğenmem, beğenmediğim yeri de açık açık yazarım. Ama sevgili Nedim’e de şunu söyledim: “Acil İstanbul’a şube açın, gideceğimiz kaliteli bir balık restoranımız olsun.”

INSTAGRAM: @ayvalikmezebalik

☎️ TELEFON: 0 539 577 37 89

📍 ADRES: Remzi Oğuz Arık Mahallesi TunalıHilmi, Büklüm Sokağı No:57 C, 06680 Çankaya/ANKARA

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK





NO4 RESTAURANT BAR LAUNGE

“Ankara’nın en iyisi, mutlaka git” dedi yakın bir arkadaşım. Ankara’ya gittiğimde kapısındaydım. Öncelikle, günlük hayatta gidip de, “Karnımı doyurayım” diyebileceğiniz bir yer değil. Wyndham Oteli’nin içindeki bu yer, özel günlerde gitmeniz gereken şık ve nezih bir restoran. Mimarisine hayran kalacaksınız. Bilardo masası, chester koltuklar, kaliteli ve zevkli bir dizayn. İnsana kendini farklı hissettiriyor. Ortamdaki sakin müzik, sizi içeriye davet edermişcesine kulaklarınıza fısıldıyor. Et, balık ve tavuk yemek çeşitleri mevcut. Farklı olarak menüde kestane çorbasını gördüm. Denemek istedim. Değişik bir tadı vardı. Bir daha yer miyim, evet benim hoşuma gitti. Kestaneler iyi pişmişti. Ardından etin tadına baktım az pişmiş antrikot istedim. Biraz fazla pişmiş getirseler de etin tadı lezzetliydi. Eti nereden aldıklarını sormadım ama merak ediyorum. Et gayet iyiydi. Hesap diyeceksiniz, biraz pahalı. Ama böylesi bir yere göre oldukça ucuz. Üstelik bu yerin yaşadığım için söylüyorum, İstanbul’da Etiler’de, Nişantaşı’nda, Bebek’te olduğunu düşünürseniz, hesap size bedavadan bir tık pahalı gelecektir.

INSTAGRAM: @no4restaurant

☎️ TELEFON: 0312 219 03 04

📍 ADRES: Yaşam Caddesi 4. Sokak No: 04 Söğütözü / ANKARA

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK





ÇORBACI HASAN USTA ALİ’NİN YERİ

Nerede çorba içeriz derken, Esat’ta Çorbacı Hasan Usta’ya yakın bir yerdeydik. Hemen rotayı buraya çevirdim. İçerisi gayet güzel. Duvarlarda asılı olan fotoğraflardan beklentim büyük oldu. Bir çok ünlü ziyaret etmiş. Bir sebebi vardır elbet dedim. Ben çürük, diğer arkadaşlarım kelle paça içti. Tadı iyiydi, temizdi. Ancak iki küçük eleştirimi yapmadan geçmeyeceğim. Birincisi çorba çok sıcak gelmedi. Çorba ne kadar sıcak gelirse, o kadar güzeldir. Özellikle kelle paça, işkembe türü çorbalar için olmazsa olmazdır bu... Üzerine çorbanın kaynar suyu ilave edilince tat bir anda tavan yaptı. Bir diğer problem ise garnitür olarak masaya getirilen çiğköfte. Hazır fabrikasyon çiğköftenin ne tadı ne de tuzu vardı. Salatayı ise masaya boca ediyorlar. Domates, turp, yeşillik ne ararsanız var. Bu sistemi sevdim. Bir de çiğ köfte. Nereden alıyorlarsa bıraksınlar, o çiğköfteyi müşteriye vermesinler. Tamamen fabrikasyon ve kötü bir çiğ köfte. Umarım uyarılarımı dikkate alırlar.

INSTAGRAM: @corbacihasanustaalininyeri06

☎️ TELEFON: 0543 871 18 06

📍 ADRES: Esatoğlu, Esat Cd. 75/A, 06660 Çankaya/ANKARA

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK