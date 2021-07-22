Alanya tatilimin lezzet durakları

BAYTAR STEAKHOUSE

İstanbul’dan çıktığım tatilimde ilk rotam Sakarya’nın en ünlü mekanlarından Baytar Steakhouse oldu. Serdivan ilçesindeki bu makana gittiğimde, Enes ve kardeşi Emrecan şefler beni kovboy kıyafetiyle karşıladı. Mekanın ahşap görüntüsü ve siyah ferforjelerle olan bütünlüğü çok hoşuma gitti. Farklı bir ambiyans oluşturmuşlar. İşin başında Enes var. Henüz 28 yaşında. Uçak mühendisi. Müthiş bir girişimci. Babası 40 yıllık çiftlik ve hayvancılık sektörüyle uğraşıyor. Bölgedeki steakhouse açığını görmüş ve kolları sıvamış. Et sevgisi yüzünden İstanbul’a gidiyor, steakhouse’larda gönüllü çalışıyor ve ünlü şeflerin yanında bu işi öğreniyor. Ardından yaklaşık 2.5 sene önce ilk steakhouse’unu açıyor. Müşteriler kısa sürede kapıda kuyruk olunca, talep üzerine ikinci şubesini açıyor.

Ürünlerini kendi çiftliklerinden getiriyorlar. Masadaki salatadan tutun, etine kadar her şeyi onlar üretiyor. Sloganları “Topraktan çatala”nın hakkını veriyorlar. Önce Gebze’de daha sonra da İstanbul pazarına gireceğini ve şube sayısını arttıracağını söyleyen Enes’in bir de büyük hayali var. Ancak o hayali kendisine söz verdiğim için açıklamayacağım. Bunu hayata geçirdikten sonra ilerleyen günlerdeki yazımda bahsedeceğim. Gelelim Enes Şefimin etlerine... Bana ayırdığı kuzu kol masaya geldi. Enes aldığı bıçakla harika bir şov yaptı. Kemikler etten daha dokunur dokunmaz ayrıldı. Kendi reçetesiyle marine ettiği etler enfes. Kuru değil, suluydu. Hamburgerin de tadına baktım. Kendi yaptığı puf ekmeler oldukça lezzetliydi. Etler taze ve günlük olduğu için oldukça lezzetli. Buraya uğramanızı tavsiye ediyorum.

INSTAGRAM: @baytar_steakhouse_sakarya

☎️ TELEFON: 0850 346 00 54

📍 ADRES: İstiklal, 2. Cd., 54050 Serdivan/SAKARYA

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ:

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

KAVURMACIM

Aydın İncirliova’daki Kavurmacım isimli makanı bir takipçim vasıtasıyla öğrendim. Taze günlük etlerden, kuyruk yağını eritip yaptıkları kavurmanın lezzetinden bahsetmişti. Burayı gidilecekler listesine eklemiştim. Sonunda gitme fırsatı buldum. Bu mekan yaklaşık 1 yıl önce Aytaç Vardar tarafından açılmış. Pandemiye denk gelen dönem bir hayli yıpratıcı olmuş. İlçenin en kalabalık caddesi olan Sevgi Caddesi yolu üzerinde.

Mekana girdiğimde annesi ve yakınları kapıda soğan ve biberleri doğruyordu. Kapıda doğranan taze taze ürünler kavurmanın içine atılıyor, kuyruk yağıyla birlikte kavruluyor. Ürünlerini tarlalarından, etleri ise günlük olarak kasaptan alıyorlar. Böyle küçük yerlerde butik dükkanlarda sevdiğim özellik, her şeyin doğal ve organik olması. Kavurma yavaş yavaş ocakta pişiyor. Üstelik bir tabak kavurma 18 TL. Fiyatı da uygun. Ekmek yerine tandırı banıp banıp yiyorsunuz. Kavurmayı tercih etmeyenler için farklı alternatif de sunmuşlar. Antrikot, pirzola, köfte, çöp şiş gibi et ürünleri de var. Yolunuz düşerse mutlaka tatlarına bakın.

INSTAGRAM: @kavurmacm

☎️ TELEFON: 0506 477 53 74

📍 ADRES: Cumhuriyet Mahallesi, Sevgi Yolu Caddesi, İncirliova/AYDIN

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

❌ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ:

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

KEBAPÇI MEHMET USTA

3 yıllık bir firma. İşin başında Denizli’nin ünlü şeflerinden Zafer Bey var. Ünlü olmasının sebebi ise Denizli kebabını ona öğreten bir zamanlar bölgenin en iyilerinden Kebapçı Enver’in öğrencisi olması. 13 yaşında bu işe başlayan Zafer Bey yaklaşık 30 yıldır kebap yapıyor. Eti, Denizli’nin yaylalarında yetişen 6 aylık süt kuzusundan seçiyor. “Kuzu en fazla 20 kilo olacak” diyor. Uzun uğraşlar sonucu fırına atılan etler meşe odunuyla pişiyor. Yaklaşık 3 saat yanan odunun kokusu pişen ete siniyor. Denizli kebabının özelliği et pişerken, yağlarının lavaşa damlaması. Benim gibi ette yağı seviyorsanız bu lezzet tam size göre. Kaymaklı ayranın yanında çıtır çıtır et mis gibi gidiyor dostlarım. Tabi ki benim gibi elle yiyeceksiniz. Ancak tavsiyem protein yüklü bir yemek olduğu için akşam üzeri yemeyin. 12.00 ile 15.00 arası bu yemek ideal.

Fakat Zafer Usta’nın bir serzenişti var. Ona göre Denizli Kebabı son demlerini yaşıyor. Ustaların çıraklara iş öğretmediğini ve be lezzeti gelecekte bulamayacağımızı savunan Zafer Usta şöyle konuştu: “Denizli kebabının ömrü uzun olmayacak. Nedeni ise yeni ustaların yetişmemesi. Bölgedeki bir çok usta çıraklarını ocak başına geçirmiyor, iş öğretmiyor. ‘Yerimi alacak’ korkusuyla hep ocağın gerisinde tutuyor. Oğlum Taner şu anda 13 yaşında. Benden sonra işi o devralacak. Ustalardan ricam, bu lezzeti gelecekteki nesillere de aktarmak için çırak yetiştirsinler.”

INSTAGRAM: @kebapci.mehmetusta

☎️ TELEFON: 0554 591 6002

📍 ADRES: Saraylar, Eski, No:13/A, 20100 Merkezefendi/DENİZLİ

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ:

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK