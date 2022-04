Isparta Usulü Kabune Tarifi

MALZEMELER

400 gr kemiksiz dana eti

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı baldo pirinç

1, 5 su bardağı et suyu

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Dana etini bir adet soğan ve bir diş sarımsak ile birlikte haşlanır. Haşlanan et küçük küçük parçalara ayrılarak didiklenir. Etin suyundan 1, 5 su bardağı ayrılır. 2 adet kuru soğan piyazlık doğranarak 1 tatlı kaşığı karabiberle iyice ovulur. Tencerenin dibine soğanlar koyulur sonra sırasıyla didiklenmiş, haşlanmış nohut ve önceden 20 dak. Ilık suda beklemiş ve iyice yıkanmış pirinç koyulur. 1, 5 su bardağı et suyu yavaşça dökülür. Tuzu eklenir. Önce yüksek ısıda kaynama sırasında tereyağı eklenir. Sonra altı kısılır. Pirinçler suyunu çekince ocaktan alınır. 15 dakika dinlendirilir. Not: tereyağı pilav piştikten sonra tavada kızdırıldıktan sonra da dökülebilir. Afiyet olsun.