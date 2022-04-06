Isparta Usulü Kabune Tarifi
Tek başına bir menü olabilme özelliği taşıyan bu harika yemek, Ramazanda iftar sofralarınızda mutlaka denenmesi gerekenler arasında... Aynı zamanda faydalı ve tok tutan yöresel Isparta usulü kabune tarifi detayları merak edenler için hemen aşağıda...
MALZEMELER
- 400 gr kemiksiz dana eti
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 3 adet kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 su bardağı baldo pirinç
- 1, 5 su bardağı et suyu
- Tuz
- Karabiber
- 2 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Dana etini bir adet soğan ve bir diş sarımsak ile birlikte haşlanır. Haşlanan et küçük küçük parçalara ayrılarak didiklenir. Etin suyundan 1, 5 su bardağı ayrılır. 2 adet kuru soğan piyazlık doğranarak 1 tatlı kaşığı karabiberle iyice ovulur. Tencerenin dibine soğanlar koyulur sonra sırasıyla didiklenmiş, haşlanmış nohut ve önceden 20 dak. Ilık suda beklemiş ve iyice yıkanmış pirinç koyulur. 1, 5 su bardağı et suyu yavaşça dökülür. Tuzu eklenir. Önce yüksek ısıda kaynama sırasında tereyağı eklenir. Sonra altı kısılır. Pirinçler suyunu çekince ocaktan alınır. 15 dakika dinlendirilir. Not: tereyağı pilav piştikten sonra tavada kızdırıldıktan sonra da dökülebilir. Afiyet olsun.