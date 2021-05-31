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Haber Giriş: 31.05.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Hodan Kavurması Tarifi

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Hodan Kavurması Tarifi

Hodan, ispıt, kaldırık adıyla bilinir. Salatası, kavurması, yumurtalısı yapılır. Boğaz, mide, bağırsak, mesane ve deri hastalıklarına kadar faydalı bir bitkidir. Sapı, yaprakları, morumsu pembemsi çiçekleri yenir. Hodan bitkisi halk arasında çok fazla duyulmamış olsa da tadına bakanların bir daha vazgeçemeyeceği bir yemek türü diyebiliriz. Hem de yüksek oranda kalsiyum, potasyum ve mineral tuz içeren hodan bitkisiyle yapabileceğiniz en kolay yemeğin tarifini paylaşıyorum. Şimdiden, deneyenlerin ellerine sağlık diyor ve tarife geçiyorum.

Malzemeler

  • 1 kg hodan
  • 2 orta boy soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Üzeri için;

  • Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı

Öncelikle hodan bitkisinin kök kısmı temizlenip, sapları yaprakları çiçekleri ayrı ayrı ayıklanır. (Eldivenle yapın ki elleriniz boyanmasın)

Ayrı ayrı ayıkladığınız hodanı yine ayrı ayrı iyice yıkayınız.

Kaynar suda saplarını yumuşayana kadar haşlayıp süzgece koyunuz.

Çiçek ve yaprakları daha az tutun çok çabuk haşlanır. Çiçek ve yaprakları haşlamadan salatada da yapılır.

Haşladıktan sonra avuç içinde suyunu sıkın kısa kısa doğrayın. Miktarına göre soğanı arttırın.

Soğanı kavurup peşine haşlanan sapları, daha sonra haşlanan yaprak ve çiçekleri ilave edip hiç su kalmayıncaya kadar arada karıştırarak kavurun.

Tuz karabiber ilave edin. Bu aşamada yumurta da kırabilirsiniz. Ya da sarımsaklı yoğurt da dökebilirsiniz. Afiyet olsun.

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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