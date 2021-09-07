Balık köftesi tarifi
Yavaş yavaş balık sezonuna yaklaşırken sağlığımız için oldukça faydalı olan çeşitli balık yemekleri de yeniden mutfaklarda yerini almaya başlıyor. Sizlere farklı bir balık alternatif tarifi olarak sunacağım balık köftesini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İşte balık köftesi malzemeleri ve yapım aşamaları...
Malzemeler
- 200 gram mezgit
- 1 adet kuru soğan
- Yarım demet taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- 1 adet yumurta
- 50 gram galeta unu
- 1 adet limon
- 10 gram zerde
- Bir tutam karabiber
- 150 gram Ayçiçek yağı
Yapılışı
Derisi ve kılçıklarını temizlediğiniz fileto mezgit balığını bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra çok küçük parçalar halinde kesin. Dereotu ve maydanozu incecik kıyın. Taze soğanları halka halka kesin. Kabuğunu soyduğunuz soğanları minik küpler halinde doğrayın. Bıçak kıyması dediğimiz hale gelen mezgit parçalarını derin bir karıştırma kabına alın. Doğranmış taze soğan, yeşillikler, yumurta , galeta unu, rendelenmiş limon kabuğu, zerde, tuz ve karabiberi katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırarak yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizde yuvarladıktan sonra bastırarak köfte şeklini verin. Tüm harç bitine kadar aynı işlemi tekrarlayın. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Balık sevdiren köfteleri, kızgın yağda çıtır çıtır, altın sarısı renk alana kadar arkalı önlü kızartın. Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu üzerinde dinlendirdikten sonra ılık olarak servis edin.