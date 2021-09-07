Balık köftesi tarifi

Malzemeler

200 gram mezgit

1 adet kuru soğan

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 adet yumurta

50 gram galeta unu

1 adet limon

10 gram zerde

Bir tutam karabiber

150 gram Ayçiçek yağı

Yapılışı

Derisi ve kılçıklarını temizlediğiniz fileto mezgit balığını bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra çok küçük parçalar halinde kesin. Dereotu ve maydanozu incecik kıyın. Taze soğanları halka halka kesin. Kabuğunu soyduğunuz soğanları minik küpler halinde doğrayın. Bıçak kıyması dediğimiz hale gelen mezgit parçalarını derin bir karıştırma kabına alın. Doğranmış taze soğan, yeşillikler, yumurta , galeta unu, rendelenmiş limon kabuğu, zerde, tuz ve karabiberi katın. Tüm malzemeyi iyice karıştırarak yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizde yuvarladıktan sonra bastırarak köfte şeklini verin. Tüm harç bitine kadar aynı işlemi tekrarlayın. Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Balık sevdiren köfteleri, kızgın yağda çıtır çıtır, altın sarısı renk alana kadar arkalı önlü kızartın. Fazla yağını bırakmaları için kağıt havlu üzerinde dinlendirdikten sonra ılık olarak servis edin.