Bahara çok yakışır! 3 katlı bar
Herkese merhaba! Mart baharın ve de daha güzel günlerin habercisi gibi adeta! Umarım çok daha güzel çok daha keyiﬂi günlerimiz olur bahar aylarında. Bugünkü tarifim baharın ilk ayına yakışan türden: 3 katlı, her katı ayrı güzel bir bar!
🎈 Tarif: 3 Katlı Bar
◾ Kategori: Glutensiz (çölyak hastası olanlar glutensiz yulafı tercih etmeli)
🔸 Öğün: Ara öğün
👩🍳 Zorluk derecesi: Kolay
🍴 Servis: 12 dilim
🏃 Enerji: 1 dilim 150 kalori
👩🍳 Servis önerisi: Ara öğünde 1 dilim
Malzemeler:
Alt kat:
10 adet hurma (çekirdekleri çıkartılıp suda bekletilmiş)
2 su bardağı yulaf unu (yulafı mutfak robotunda çektim)
Orta kat:
4 yemek kaşığı fıstık ezmesi
Üst kat:
100 gram bitter çikolata
Hazırlanışı:
Alt kat:
Hurmaların suyunu süz ve yulaf unu ile mutfak robotundan geçir. Hamur haﬁf yapışkan bir kıvamda oluyor.
Orta kat:
Karışımı pişirme kağıdına dök ve ellerin yardımı ile dikdörtgen haline getir. Fıstık ezmesini kaşık yardımı ile eşit şekilde alt taban üzerine yay.
Üst kat:
Çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada erit ve barın üzerine dök. Dilimle ve dolapta 1-2 saat soğuma bırak ve aﬁyetle ye!
Hava geçirmeyen bir kapta 4-5 gün muhafaza edebilirsin!
Sevgiler Emine