Bahara çok yakışır! 3 katlı bar

🎈 Tarif: 3 Katlı Bar

◾ Kategori: Glutensiz (çölyak hastası olanlar glutensiz yulafı tercih etmeli)

🔸 Öğün: Ara öğün

👩🍳 Zorluk derecesi: Kolay

🍴 Servis: 12 dilim

🏃 Enerji: 1 dilim 150 kalori

👩🍳 Servis önerisi: Ara öğünde 1 dilim

Malzemeler:

Alt kat:

10 adet hurma (çekirdekleri çıkartılıp suda bekletilmiş)

2 su bardağı yulaf unu (yulafı mutfak robotunda çektim)

Orta kat:

4 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Üst kat:

100 gram bitter çikolata

Hazırlanışı:

Alt kat:

Hurmaların suyunu süz ve yulaf unu ile mutfak robotundan geçir. Hamur haﬁf yapışkan bir kıvamda oluyor.

Orta kat:

Karışımı pişirme kağıdına dök ve ellerin yardımı ile dikdörtgen haline getir. Fıstık ezmesini kaşık yardımı ile eşit şekilde alt taban üzerine yay.

Üst kat:

Çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada erit ve barın üzerine dök. Dilimle ve dolapta 1-2 saat soğuma bırak ve aﬁyetle ye!

Hava geçirmeyen bir kapta 4-5 gün muhafaza edebilirsin!

Sevgiler Emine