Gazlı içeceklere sağlıklı bir alternatif: Su kefiri

SU KEFİRİ NEDİR?

Su kefiri şekerli suyun kefir taneleri ile fermantasyonu sonucu oluşan geleneksel bir içecektir. Su kefiri birçok ülkede yapılmasına rağmen su kefiri tanelerinin asıl kökeninin neresi olduğu hala bilinmemekle birlikte Opuntia kaktüs incir bitkisinin yapraklarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu fermente içecek başka ülkelerde su kefiri haricinde “Tibicos”, “Tibi taneleri”, “Kaliforniya arıları”, “Afrika arıları”, “ale fıstığı”, “Bèbées”, “Japon bira tohumları” ve “şekerli kefir taneleri” gibi farklı isimlerle anılmaktadır.

SU KEFİRİ VE SÜT KEFİRİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Bildiğimiz süt ile yapılan kefirle su kefirinin hem mayaları farklı hem de yapım işlemi farklıdır. Su kefiri bitkisel, şeffaf buz kristali şeklinde bir görüntüye sahiptir.

Su kefirinin mayası ve yapımı diğer bildiğimiz süt ile yapılan kefirden çok farklı olmasına rağmen su kefiri taneleri süt kefiri taneleri ile karşılaştırıldığında benzer bir mikro floraya (özellikle Kluyveromyces, Pichia, Saccharomyces, Lactobacillus, Lactococcus ve Leuconostoc) sahip oldukları görülmektedir. Süt bazlı olmayan su kefiri özel beslenmesi gereken (laktoz intoleranslı, alerjik bireyler) ve veganlar için de iyi bir alternatif sunmaktadır. Su kefiri şu an sadece geleneksel olarak ev tipi biçiminde üretilmekte ve endüstriyel bir prosesi henüz bulunmamaktadır.

SU KEFİRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Probiyotik fermente bu içecek;

Bağışıklık sitemimizi güçlendirici

Sindirim sistemimizi ve bağırsak floramızı düzenleyici

Antikanserojen

B ve C vitamini, fosfor ve folik asit içeriği bakımından zengin

Vegan ve laktoz intoleranslı bireyler için iyi bir alternatif üründür.

SU KEFİRİ NASIL YAPILIR?

Yapımı çok basit olan su kefiri için sadece içme suyu, toz şeker, su kefiri mayası, kuru incir ve ince bir dilim limona ihtiyacımız var. Yapımında en önemli unsur iki aşamalı fermantasyon işlemi olup, ilk fermantasyon süresi 48 saat, ikinci fermantasyon süresi de arzu edilen tada göre 48-72 saat arasında yapılır.

Fermantasyon işlemleri tamamlandığında, şekerli su ile mayalanan su kefirinde şeker probiyotikler tarafından fermente edildiği için kefirde şekerin önemli kısmı kullanılır, son üründe de şeker tadı yerine hafif ekşimsi lezzet hissedilir.

SU KEFİRİ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Kullanacağınız su mutlaka klorsuz içme suyu olmalı,

Metal kaşık ve süzgeç kullanılmamalı,

Kullanılan kuru meyveler organik veya tamamen ilaçsız olmalı,

Su kefiri kullanılmadığı zaman küçük bir kavanozda şekerli suyun içinde buzdolabında saklanmalıdır.

SU KEFİRİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre içme suyu

60 gram toz şeker

3 gram su kefiri mayası

1 adet organik kuru incir ve/veya (3-4 adet kuru üzüm, 1 adet kuru erik vb. meyveler )

1 ince dilim limon

YAPILIŞI:

Birinci Fermantasyon

Temiz steril bir kavanoz içerisindeki suya toz şeker ilave edip karıştırılır.

Daha sonra üzerine su kefiri mayası ilave edilir.

İçine kuru incir veya diğer kuru meyvelerden biri ilave edilir.

Kavanozun kapağı kapatılmadan üzerine sadece bir havlu peçete örtülerek 48 saat oda sıcaklığında direk güneş ışığı almayan bir yerde mayalanmaya bırakılır.

48 saatin sonunda plastik süzgeç yardımı ile mayalar süzülüp başka bir kavanoza veya çam bir şişeye alınır ve ikinci fermantasyon yapımına başlanır.

İkinci Fermantasyon

Bu aşamada su kefirimizi lezzetlendirmek için içine kendi keyfinize göre kuru meyveler, bitki çayları, baharatlar, taze sıkılmış meyve suları ilave edebilirsiniz. Size önerim ikinci fermantasyonda ağzı güzel kapanan bir şişeyi tercih etmeniz. Bu şekilde gaz çıkışı sağlanamadığı için daha gazlı bir içecek elde etmiş oluyorsunuz.

Su kefirinizi içine ilave ettiğiniz baharat veya meyveler ile birlikte ağzı sıkı kapalı bir şişe ya da kavanozda 48 saat daha fermantasyona bırakılır.

Daha sonra buzdolabına kaldırarak 4-5 gün içinde soğuk olarak tüketebilirsiniz.

Benim favorilerime gelince çilek ve nane, lavanta çiçeği ve limon, hibiskus, kavun, limon ve taze nane, leylak veya sümbül çiçeği ilaveli yapılan su kefirlerini sıralayabilirim. Aynı su kefiri mayasını tekrar tekrar kullanarak kendi zevkinize göre farklı lezzetlerde su kefirleri yapabilirsiniz.

Haftaya başka güzel bir konuda buluşana dek sağlıcakla kalın HOŞÇAKALIN…

Instagram: @dilekcifttci