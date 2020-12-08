Bağışıklık sistemini güçlendirici Ayurvedik yemekler

SONBAHAR-KIŞ MEVSİMİNE UYGUN AYURVEDİK YEMEK TARİFLERİ

Sade Yağlı Zerdeçallı Sarı Mercimek Çorbası

Bu çorba bütün dosha tipleri için uygundur. Besin değeri yüksek olan bu çorba hem Hint hem Türk menülerinde yer almaktadır. Kimyon, zerdeçal, kişniş bütün dosha'ları dengeleme etkisine sahiptir. Kimyon ve kişnişin gaz ve şişkinlik önleyici özelliği zerdeçalın ve kırmızı biberin metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden dolayı özellikle pitta dosha'lar için iyi bir tercihtir.

Malzemeler:

100 gram sarı (veya kırmızı) mercimek

1 orta boy kuru soğan

1 orta boy havuç

1 küçük patates patates

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sadeyağ

4-5 bardak içme suyu

1 çay kaşığı zerdeçal, kimyon, zencefil, kişniş ve kırmızı toz biber, tuz

Yapılışı:

Doğranmış soğan, havuç, patates, sarımsak sadeyağda kavrulur.

Üzerine mercimek ve su ilave edilir, iyice yumuşayana kadar pişirilir.

Mercimekler pişince içine baharatlar ve tuz ilave edilir.

Blender'dan geçirilir. Servis edilir.

Bol Yeşillikli Maş Fasulye Piyazı

Bitkisel protein bakımından zengin olan maş fasulyesi bütün dosha grupları için uygundur. Vatalar için maş fasulyesi dışındaki diğer bakliyatlar gaz yapıcı özelliklerinden dolayı önerilmediğinden maş fasulye piyazı özellikle vata doshalar için iyi bir seçenektir. İçeriğindeki kimyon ve kişniş gaz ve şişkinliği önleyerek vatayı yatıştırıcı etki gösterirler. Vataların beslenme sistemine uygun olarak hazırlanan bu tarifte birkaç içerik değişikliği yapılarak Kapha ve pittalar için uygun hale getirilebilir. İçerikteki ceviz ve maydanoz çıkarıldığında her iki dosha içinde rahatlıkla tüketilebilir. Türk mutfağında da maş fasulyesi piyaz şeklinde yaygın olarak tüketilmektedir.

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi

5-6 dal maydanoz

5-6 dal dereotu

2 dal nane

5-6 dal taze kişniş

4-5 adet yeşil soğan

1 adet kırmızı kapya biberi

1 adet yeşilbiber

Yarım nar

10 adet ceviz 2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

Maş fasulyesi, ince doğanmış taze soğan, ,kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz, nane, dereotu, kişniş bir kasede karıştırılır.

Limon suyu, zeytinyağı, nar ekşisi, tuz, kimyon karıştırılıp sos yapılır.

Bütün malzeme bir kâsede birleştirilir üzerine sos dökülüp güzelce karıştırılır.

En üste nar taneleri serpilir ve servis edilir.

Zerdeçallı Nohutlu Kapuska

Kış menüsünde ısıtıcı, sindirim istemimizi çalıştırıcı bir yemek olarak başta kapha'lar olmak üzere pitta'lar içinde iyi bir tercihtir. Yemeğin içindeki zerdeçal sayesinde metabolizma hızında artış, içerdiği bitkisel protein kaynağı nohut sayesinde besin değerinde artış söz konusudur. Türk mutfağında daha çok etli pişen bu yemek Ayurveda’nın temelini oluşturan vejetaryen beslenmeye uygun olması açısından etsiz pişirilmiştir. Vejetaryen olmayanlar için istenilirse (kuzu veya keçi, tavuk) etiyle pişirilebilir.

Malzemeler:

500 gram beyaz lahana

1 adet orta boy kuru soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı kalın bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 küçük taze zerdeçal (eğer yoksa yerine 1 çay kaşığı toz zerdeçal)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

Sadeyağda soğan kavrulur.

Rendelenmiş taze zerdeçal ve tane kimyon ilave edilir.

Daha sonra domates salçası ve iri doğranmış lahana, kalın bulgur üzerine ilave edilip kavrulur.

Daha sonra sıcak su ilave edilip 30 dakika pişirilir.

En son haşlanmış nohut, pul biber ilave edilir.

Havuçlu Baharatlı İrmik Helvası

Hem Hint mutfağında hem Türk mutfağında sevilerek tüketilen bu tatlı her iki mutfağa göre hazırlanmıştır. İçindeki kakule, zerdeçal ve tarçın vata'yı ve kapha’yı dengeler. Bu tatlı her üç dosha içinde uygun şekilde hazırlanabilir. Süt grubu yiyecekler vatayı yatıştırdığı için tüketimi önerilmektedir. Kapha'lar için yapıldığında süt yerine badem sütü veya soya sütü kullanımı birde şeker yerine bal kullanımı kaphayı dengeleme ve azaltma açısından önemlidir.

Malzemeler:

2 adet havuç

500 mililitre süt

2 yemek kaşığı sadeyağ

100 gram irmik

50 gram esmer şeker

3 adet kakule

1 çay kaşığı zerdeçal

1 adet çubuk tarçın

20 adet iç badem

20 adet Antep fıstığı

Yapılışı:

Rendelenmiş havuç sadeyağda kavrulur.

Sütün yarısı eklenip havuçlar sütü çekinceye kadar pişirilir.

İrmik ilave edilip 3 dakika kavrulur.

Sütün diğer kısmı şeker, kakule ve kök tarçın ilave edilip sütü iyice çekene kadar pişirilir.

Üzerine badem, Antep fıstığı ilave edilip servis edilir.

Bir sonraki yazımda görüşene kadar SAĞLICAKLA KALIN HOŞÇAKALIN…