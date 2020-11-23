Şimdi tam zamanı! Balkabaklı ve bisküvili muhallebi

Uzmanlar, balkabağının bebeklere 6'ncı ayın dolmasından itibaren verilebileceğini belirtiyor.

Balkabağını buharda haşlayarak püresini bebeğinize yedirebilirsiniz.

Malzemeler:

1 dilim balkabağı

1 yemek kaşığı pekmez

2 diş karanfil

1 adet ince çubuk tarçın

4 yemek kaşığı su

Muhallebisi için:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı bebek irmiği

Nasıl yapılır?

Balkabağını tarçın, karanfil ve 4 yemek kaşığı su ile haşlayalım.

Çok suluysa suyunu süzüp blender ya da çatalla ezelim ve içine pekmezi ilave edip karıştıralım.

Kasenin en altına ev yapımı bebek bisküvisi ufalayıp koyalım.

Üzerine balkabağını ekleyelim.

En son 1 su bardağı süt veya su ile 1 yemek kaşığı bebek irmiği ile muhallebiyi pişirelim.

Bebekler bu tada bayılacak. Afiyet BAL olsun...