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Haber Giriş: 15.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Misss gibi elma kokusu...

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Misss gibi elma kokusu...
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Eskiler "Günde bir elma yiyin hastalıklardan korunun" derdi. Üstelik cildi güzelleştirdiği de bilinir. Elmada iki çeşit lif vardır. Çözünen ve çözünmeyen lifler dolayısıyla bağırsak hareketlerini düzenler. Tatlı bir meyve olduğu için bebekler genelde çok sever.

Bebeklerin en sevdiği meyve ile besleyici lezzetli ara öğün tarifi ile geldim.

ELMALI ARA ÖĞÜN (7+)

Malzemeler:

Yarım tatlı kırmızı elma

2 yemek kaşığı yoğurt

3 adet bebe bisküvisi

Keçiboynuzu özü

Misss gibi elma kokusu...

Yapılışı:

Elmayı dilimleyip buharda pişirelim.

Çatal ile ezip sırasıyla yoğurt ve bisküviyi ekleyip karıştıralım.

Üzerine keçiboynuzu özü ilave edip servis yapalım.

Afiyet olsun minik gurmelere...

Instagram: @bebekkoala

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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