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Haber Giriş: 17.06.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Emziren anneler için komposto tarifi

Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
Emziren anneler için komposto tarifi

Emziren anneler bol sütü olsun, bebeleri doysun diye bazı dönemler araştırmaya girer. Sütünü artırmak için tarifler araştırır. Yıllar önce keşfettiğim hem sağlıklı hemde 3 malzeme ile sütün artmasına fayda sağlayan bir komposto tarifi vereceğim.

Malzemeler

  • 1 kase kuru incir (10-15 adet)
  • 1 kase gün kurusu (10-15 adet)
  • 1 kase kuru dut
  • 3 litre su
  • 1 Adet çubuk tarçın
  • 4 adet karanfil

Yapılışı:

İncir ve kayıtları küp küp doğrayıp suyunu ilave edip ocağın en kısık ateşinde yaklaşık 2 saat kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca tarçın ve kara fili ekliyoruz. Ilıyınca günde 1 kase içebilirsiniz.

Dilerseniz blender yapabilirsiniz.

Önemli olan posasıyla beraber tüketmek.

Afiyet olsun, bol süt olsun.

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Dilan Güzenge
Dilan Güzenge
dguzengee@gmail.com
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