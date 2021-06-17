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Emziren anneler için komposto tarifi
Emziren anneler bol sütü olsun, bebeleri doysun diye bazı dönemler araştırmaya girer. Sütünü artırmak için tarifler araştırır. Yıllar önce keşfettiğim hem sağlıklı hemde 3 malzeme ile sütün artmasına fayda sağlayan bir komposto tarifi vereceğim.
Malzemeler
- 1 kase kuru incir (10-15 adet)
- 1 kase gün kurusu (10-15 adet)
- 1 kase kuru dut
- 3 litre su
- 1 Adet çubuk tarçın
- 4 adet karanfil
Yapılışı:
İncir ve kayıtları küp küp doğrayıp suyunu ilave edip ocağın en kısık ateşinde yaklaşık 2 saat kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca tarçın ve kara fili ekliyoruz. Ilıyınca günde 1 kase içebilirsiniz.
Dilerseniz blender yapabilirsiniz.
Önemli olan posasıyla beraber tüketmek.
Afiyet olsun, bol süt olsun.