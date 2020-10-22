Bildiğiniz gibi değil! Gerçek sufle tarifi...

İdeal bir sufle kıvamı çikolatalı mus ve kek arasındadır. Bolca hava kabarcığı içerir, içindeki çikolata asla su gibi akmaz. Ayrıca sunumu tabakta değil kabın içinde olur.

Malzemeler:

300 mililitre süt (1 su bardağı + 1/4 su bardağı)

2 yemek kaşığı mısır nişasta (30 gram)

300 gram bitter çikolata

2 adet yumurta sarısı

3 adet yumurta akı

5 yemek kaşığı şeker

1 adet çubuk vanilya (yoksa 1 paket vanilin)

Kapları yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı şeker

Yapılışı:

Sufle kaplarını (daha yüksek sufle kaplarını tercih edin) her yerine tereyağı sürüp buzdolabına kaldırın. Fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın.

Süt, nişasta, tuz ve vanilyayı (çubuğun iç kısmındaki tanecikler) veya vanilini beraber karıştırarak kaynama noktasına getirin.

Ocaktan alın ve çikolatayı içinde eritin. Karışımın ılınmasını bekleyip yumurta sarılarını ilave edip karıştırın.

Yumurta aklarını köpük oluşana kadar mikserde çırpın.

Çırpma işlemi devam ederken yavaş yavaş şeker ilave etmeye başlayın.

Yumurta aklarına çikolatalı karışımı spatula ile 2-3 seferde ilave edin.

Hep spatula ile aşağıdan yukarı dairesel hareketler ile ilave edin ki yumurta aklarındaki hava sönmesin.

Kaplara tekrar tereyağı sürün ve şeker serpiştirin. Kabın tüm içini kaplamalı ama ince bir tabaka oluşturmalı.

Kaplara hamuru doldurun. Kaplar nerede ise tamamen doldurulmalı 1 parmak kadar boşluk kalmalı.

Kapları fırın tepsisine alın.

180 derece sıcak fırında 18-20 dakika pişirin.

Hemen servis edin