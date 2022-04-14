Keşkül (Keşkül-ü fukara) tarifi

MALZEME

1 lt tam yağlı süt

100 gr çiğ badem ya da 90 gr toz badem

½ su bardağı su

3 çorba kaşığı pirinç unu

1 su bardağı + 1 yemek kaşığı toz şeker

1.5 yemek kaşığı Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Çiğ badem kullanacaksanız eğer bademleri kaynar su içerisine atıp 2-3 dakika haşlayın.

Bademleri soğuk suya atıp, kabuklarından ayırın ve bir peçete ile kurulayın.

Bademleri toz haline gelene kadar mutfak robotunda çekin.

Sütten 1 su bardağı ayırıp, toz bademin üzerine döküp karıştırın.

Kalan sütü su ile karıştırıp orta ateşte kaynamaya bırakın.

Pirinç ununu akışkan bir kıvamda olana kadar su ile karıştırın.

Kaynayan sütün içerisine bademli sütü ekleyip tahta kaşık ile karıştırın.

Su ile açtığınız pirinç ununuda tencereye ekleyip, sürekli aynı yöne doğru karıştırın.

Koyulaşmaya başladığında içerisine toz şeker ve Hindistan cevizini ekleyip karıştırmaya devam edin.

Keşkül koyulaşıp kaynayınca kaselere koyup, oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuyan tatlıları buzdolabına alıp 2-3 saat soğutun.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık..