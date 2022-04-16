Hanım göbeği /Vezir parmağı tarifi
Saray tatlılarından Hanım göbeği ve Vezir parmağı.. Haşlama hamur tatlılarımızdan ikisini yapacağız bugün. Haşlama tatlılar arasında Dilberdudağı ve Tulumba tatlısıda var. Tulumba tatlısı için hamur özel ucunda tırtıklı duy olan bir alete koyulur ve sıkılır. Malzemeleri aynı, un, tereyağı, tuz, şeker ve su. Önce oldukça koyu bir şerbet yapıp iyice soğutacağız, ki pişen hamuru soğuk şerbete attığımızda tatlımız çıtırlığını kaybetmesin. Hadi başlayalım.
MALZEMELER
- 50 gr tereyağı
- 1 çay kaşığı toz şeker
- ½ çay kaşığı tuz
- 1.5 su bardağı su
- 2 su bardağı un
- 3 adet yumurta
KIZARTMAK İÇİN;
- 4-5 su bardağı Ayçiçek yağı
ŞERBETİ İÇİN;
- 3 su bardağı su
- 5 su bardağı toz şeker
- 5-6 damla limon suyu
YAPILIŞI
Şerbet için şeker ve suyu bir arada kaynatın. İçerisine limon suyunu ekleyip, şerbet kıvam alana kadar 5 dakika daha kaynatıp, soğumaya bırakın.
Hamur için;
Çelik tabanlı bir tencerenin içerisine, tereyağı, tuz, şeker ve suyu ekleyip kaynatın. İçerisine unu ekleyip topak olmaması için hızlıca karıştırın. Hamur haline geldikten sonra sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin.
Hamuru tezgaha alıp ılıyana kadar bekletin.
Hamurun ılık olması bu aşamada önemli, eğer sıcakken yumurtaları eklemeye başlarsak yumurtalar hamurun sıcaklığı ile pişer ve biz bunu istemeyiz.
Ilıyan hamurun içerisine yumurtaları tek tek ekleyip mikser ile çırpın.
Bir kasenin içerisine Ayçiçek yağı alıp, elinizi yağa batırın. Hamurdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp, yuvarlayın. Hamurun ortasına bir delik açıp hanım göbeği şeklini verin.
Vezir parmağı için hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp parmak büyüklüğünde uzun yuvarlayıp şekil verin.
Derin ve geniş bir tepsiye Ayçiçek yağını koyup, orta ateşte kızdırın. Şekil verdiğiniz hamurları yağa atıp, arkalı ve önlü olarak kızartın. Yağınızın çok ısınmamasına özen gösterin.
Kızaran hamurları soğuk şerbete atıp, 2-3 dakika şerbette bekletip servis tabağına alın.
Şimdiden ellerinize sağlık...