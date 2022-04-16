Hanım göbeği /Vezir parmağı tarifi

MALZEMELER

50 gr tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

½ çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı su

2 su bardağı un

3 adet yumurta

KIZARTMAK İÇİN;

4-5 su bardağı Ayçiçek yağı

ŞERBETİ İÇİN;

3 su bardağı su

5 su bardağı toz şeker

5-6 damla limon suyu

YAPILIŞI

Şerbet için şeker ve suyu bir arada kaynatın. İçerisine limon suyunu ekleyip, şerbet kıvam alana kadar 5 dakika daha kaynatıp, soğumaya bırakın.

Hamur için;

Çelik tabanlı bir tencerenin içerisine, tereyağı, tuz, şeker ve suyu ekleyip kaynatın. İçerisine unu ekleyip topak olmaması için hızlıca karıştırın. Hamur haline geldikten sonra sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin.

Hamuru tezgaha alıp ılıyana kadar bekletin.

Hamurun ılık olması bu aşamada önemli, eğer sıcakken yumurtaları eklemeye başlarsak yumurtalar hamurun sıcaklığı ile pişer ve biz bunu istemeyiz.

Ilıyan hamurun içerisine yumurtaları tek tek ekleyip mikser ile çırpın.

Bir kasenin içerisine Ayçiçek yağı alıp, elinizi yağa batırın. Hamurdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp, yuvarlayın. Hamurun ortasına bir delik açıp hanım göbeği şeklini verin.

Vezir parmağı için hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp parmak büyüklüğünde uzun yuvarlayıp şekil verin.

Derin ve geniş bir tepsiye Ayçiçek yağını koyup, orta ateşte kızdırın. Şekil verdiğiniz hamurları yağa atıp, arkalı ve önlü olarak kızartın. Yağınızın çok ısınmamasına özen gösterin.

Kızaran hamurları soğuk şerbete atıp, 2-3 dakika şerbette bekletip servis tabağına alın.

Şimdiden ellerinize sağlık...