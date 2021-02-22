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GeriCansu Özdemir Evde gerçek pastane poğaçası yapalım mı?
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Haber Giriş: 22.02.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

Evde gerçek pastane poğaçası yapalım mı?

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
Evde gerçek pastane poğaçası yapalım mı?
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Evde günleriniz nasıl geçiyor? Sizlere hafta sonu kahvaltısı için mükemmel bir tarifle geldim. Hani şu pastanelerde satılan poğaçalardan bahsediyorum, evet.

Malzemeler:
(Ölçüler 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüdür)

5 su bardağı (550 gram) un

250 gram tereyağı

2 adet yumurta

25 gram yaş maya

1,5 yemek kaşığı (30 gram) toz şeker

1 tatlı kaşığı (12 gram) tuz

3/4 su bardağı ılık su

İçi için:

1 su bardağı beyaz peynir (isterseniz zeytinli, kıymalı ya da kaşar peynirli yapabilirsiniz)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Nasıl yapılır?

Fırınınızı 180 derece de ısıtın.

Mayayı ılık su ile eritin, toz şekeri ekleyip karıştırın.

Geri kalan malzemeleri ekleyip ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğurun.

Hamurunuzu 14 parçaya ayırıp, yuvarlak bezeler haline getirin.

Üzerini bir bez ya da streç film ile örterek 30 dakika mayalandırın.

Mayalanan bezenin üzerine avucunuzun içi ile bastırın.

Hamurunuzu eliniz ile ortadan bastırıp, içerisine peyniri koyup kapatın ve tekrar eliniz ile ortasına bastırıp dudak şeklini verin.

Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralarında 2-3 cm boşluk olacak şekilde dizip, üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Tepside 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Önceden ısıttığınız fırında iyice kızarana kadar pişirin.

Ellerinize sağlık :))

Instagram: @cansuozdemirofficial

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
cansu@bainmarie.com.tr
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