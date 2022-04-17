Cevizli saray sarması tarifi
Lise yıllarında yaptığım tatlılardan biri. Çok hafif olması ve lezzetli olmasıyla birlikte tadan herkesin mutlaka tarifini istediği nefis bir tatlı. Bu defa içerine iri dövülmüş ceviz kullandım, iftar sonrası daha da hafif olması için ise krem şanti kullanmayı tercih etmedim. Siz dilerseniz ceviz yerine fındık, çilek ya da muz gibi meyveler de kullanabilirsiniz.
MALZEMELER:
• 1 litre tam yağlı süt
• 125 gram tereyağı ya da margarin
• 1 su bardağı + 1 yemek kaşığı un
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 paket şekerli vanilin
İÇİ İÇİN:
• 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
ÜZERİ İÇİN:
• 2 su bardağı Hindistan cevizi
YAPILIŞI
Fırın tepsisine yağlı kağıt serip, üzerine eşit olacak şekilde Hindistan cevizini yayın.
Tereyağını tencereye alıp eritin. Eriyen tereyağının içerisine unu ekleyip kısık ateşte un renk almadan 2-3 dakika sürekli karıştırarak kavurun.
İçerisine sütü ve şekeri ekleyip hızlıca karıştırın.
Koyulaşıp kaynayınca içerisine vanilini ekleyip 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin.
Pişen muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra mikser ile 3-4 dakika boyunca çırpın.
Muhallebiyi Hindistan cevizi serptiğiniz tepsiye eşit kalınlıkta yayın ve buzdolabında 1 saat soğumaya bırakın.
Eğer krem şanti kullanacaksanız soğuyan muhallebinin üzerine çırpılmış krem şantiyi ekleyin ve üzerine cevizi yayın.
*Krem şanti kullanacaksanız sarmadan önce 1 saat daha buzdolabında bekletin.
Muhallebiyi istediğiniz kalınlıkta sarıp servis edebilirsiniz.
Ben servis öncesi çilek ve Antep fıstığı ile süsledim.
Şimdiden ellerinize sağlık…