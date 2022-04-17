Cevizli saray sarması tarifi

MALZEMELER:



• 1 litre tam yağlı süt

• 125 gram tereyağı ya da margarin

• 1 su bardağı + 1 yemek kaşığı un

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 paket şekerli vanilin

İÇİ İÇİN:

• 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

ÜZERİ İÇİN:



• 2 su bardağı Hindistan cevizi

YAPILIŞI



Fırın tepsisine yağlı kağıt serip, üzerine eşit olacak şekilde Hindistan cevizini yayın.



Tereyağını tencereye alıp eritin. Eriyen tereyağının içerisine unu ekleyip kısık ateşte un renk almadan 2-3 dakika sürekli karıştırarak kavurun.



İçerisine sütü ve şekeri ekleyip hızlıca karıştırın.



Koyulaşıp kaynayınca içerisine vanilini ekleyip 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin.



Pişen muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra mikser ile 3-4 dakika boyunca çırpın.



Muhallebiyi Hindistan cevizi serptiğiniz tepsiye eşit kalınlıkta yayın ve buzdolabında 1 saat soğumaya bırakın.



Eğer krem şanti kullanacaksanız soğuyan muhallebinin üzerine çırpılmış krem şantiyi ekleyin ve üzerine cevizi yayın.



*Krem şanti kullanacaksanız sarmadan önce 1 saat daha buzdolabında bekletin.



Muhallebiyi istediğiniz kalınlıkta sarıp servis edebilirsiniz.



Ben servis öncesi çilek ve Antep fıstığı ile süsledim.



Şimdiden ellerinize sağlık…