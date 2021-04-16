Karnabahar Pizza Tarifi
Siz de benim gibi yaz geldiği için ufak ufak forma girmek istiyorsanız, ama lezzetli şeyler yemekten bir türlü vazgeçemiyorsanız bu tarif tam bizlik! Karnabahardan asla dağılmayan, çok pratik bir pizza tabanı hamuru yapıyoruz, gerisi tamamen sizin ağız tadınıza ve zevkinize kalmış. İstediğiniz malzemeleri ve sosları kullanarak en sevdiğiniz pizzayı suçluluk duymadan yiyebileceksiniz. Daha evvel böyle sebze tabanlı pizza denemediyseniz, bu tarifi muhakkak öneriyorum. Şimdiden afiyet olsun!
MALZEMELER
330 gr (3 su bardağı) rende çiğ karnabahar
1 büyük boy yumurta
1/2 çay kaşığı tuz
100 gr rende eski kaşar
Üzeri için:
Pizza sosu (ben hazır satılan kavanoz domates ve fesleğenli makarna sosu kullandım, çok yakışıyor)
Mozarella peyniri
İstediğiniz sebze veya şarküteri
Not: 1 adet 25 cm pizza için - su bardağı ölçeği 200 ml
YAPILIŞI
-1 adet karnabaharın saplarını ayıklayıp rendeleyin, hafif pütürlü bırakıp rondodan da geçebilirsiniz.
-3 su bardağı rendelenmiş karnabaharı (kalanını porsiyonlayıp buzluğa atabilirsiniz daha sonra kullanmak için) bir tavaya alıp 1/2 çay kaşığı tuz ekleyip en kısık ateşte 10 dakika yumuşatın.
-Yarı pişirdiğiniz yumuşamış karnabaharınızı bir 10 dakika da altını kapatıp, kapağı kapalı demlendirin, bu sayede biraz soğumuş olacak.
-Soğuyan karnabaharınızı 2 ya da 3 parçaya ayırıp, bir tülbent yardımıyla tüm suyunu sıkıp süzdürün. İlk başta suyu yokmuş gibi görünecek ama sıktıkça baya su çıktığını göreceksiniz:)
-Suyunu sıktığınız hamur haline gelmiş karnabaharınızı bir borcama alıp, 100 gr rendelenmiş eski kaşar (parmesan da olur, sert peynir olması önemli) ve 1 adet büyük boy oda sıcaklığında yumurta ekleyerek bir karışım elde edin.
-Düz metal bir tepsiye (fırın tepsisinin tersini kullanabilirsiniz), bir yağlı kağıt serin ve pizza hamurunuzu 25 cm çapında, 4-5 mm kalınlığında bir yuvarlak olacak şekilde elinizle yayın.
-Önden ısıtılmış 220 derece fansız fırının orta rafında 20-22 dakika kadar, kenarlardan renk alana dek pişirin.
-Ön pişirme yaptığınız pizza tabanını fırından çıkartın, üzerine istediğiniz pizza sosunu ve ek malzemeleri ekleyip, 15 dakika kadar daha pişirin.
-Fırından çıkarır çıkarmaz dilimleyip servis edebilirsiniz, afiyet olsun!