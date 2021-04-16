Karnabahar Pizza Tarifi

MALZEMELER

330 gr (3 su bardağı) rende çiğ karnabahar

1 büyük boy yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

100 gr rende eski kaşar

Üzeri için:

Pizza sosu (ben hazır satılan kavanoz domates ve fesleğenli makarna sosu kullandım, çok yakışıyor)

Mozarella peyniri

İstediğiniz sebze veya şarküteri

Not: 1 adet 25 cm pizza için - su bardağı ölçeği 200 ml

YAPILIŞI

-1 adet karnabaharın saplarını ayıklayıp rendeleyin, hafif pütürlü bırakıp rondodan da geçebilirsiniz.

-3 su bardağı rendelenmiş karnabaharı (kalanını porsiyonlayıp buzluğa atabilirsiniz daha sonra kullanmak için) bir tavaya alıp 1/2 çay kaşığı tuz ekleyip en kısık ateşte 10 dakika yumuşatın.

-Yarı pişirdiğiniz yumuşamış karnabaharınızı bir 10 dakika da altını kapatıp, kapağı kapalı demlendirin, bu sayede biraz soğumuş olacak.

-Soğuyan karnabaharınızı 2 ya da 3 parçaya ayırıp, bir tülbent yardımıyla tüm suyunu sıkıp süzdürün. İlk başta suyu yokmuş gibi görünecek ama sıktıkça baya su çıktığını göreceksiniz:)

-Suyunu sıktığınız hamur haline gelmiş karnabaharınızı bir borcama alıp, 100 gr rendelenmiş eski kaşar (parmesan da olur, sert peynir olması önemli) ve 1 adet büyük boy oda sıcaklığında yumurta ekleyerek bir karışım elde edin.

-Düz metal bir tepsiye (fırın tepsisinin tersini kullanabilirsiniz), bir yağlı kağıt serin ve pizza hamurunuzu 25 cm çapında, 4-5 mm kalınlığında bir yuvarlak olacak şekilde elinizle yayın.

-Önden ısıtılmış 220 derece fansız fırının orta rafında 20-22 dakika kadar, kenarlardan renk alana dek pişirin.

-Ön pişirme yaptığınız pizza tabanını fırından çıkartın, üzerine istediğiniz pizza sosunu ve ek malzemeleri ekleyip, 15 dakika kadar daha pişirin.

-Fırından çıkarır çıkarmaz dilimleyip servis edebilirsiniz, afiyet olsun!