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Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:21 | Son Güncelleme:

Pratik ve doyurucu bir öğün: Mahluta aşı

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Pratik ve doyurucu bir öğün: Mahluta aşı
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Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde sevilerek tüketilen mahluta aşı, lezzetli olmasının yanı sıra oldukça da doyurucu bir öğün oluşturmaktadır.

Çok kısa sürede hazırlanabilen pratik bir yemek olan mahluta, aynı zamanda sağlıklı bir öğün olarak öne çıkıyor. İşte kolayca yapabileceğiniz mahluta aşı tarifi...

Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 orta boy soğan

1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 tepeleme yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

2 tatlı kaşığı tuz

9 su bardağı su

Yapılışı:

Öncelikle 6 bardak su eklediğiniz tencerede mercimekleri haşlayın.

Haşlanan mercimeklerin üzerine bulguru tuzu kimyonu ve 3 bardak suyu ilave edip kısık ateşte kapağını kapatıp pişirin.

Tavada yağda soğanları iyice kızarana kadar kavurun içine biber salçasını ilave edip birkaç kez çevirip kapatın.

Soğanların yarısını pilava döküp karıştırın.

Diğer yarısını tabağa koyduğumuz pilavların üzerine dökerek servis edin.

Afiyet olsun... 😊

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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