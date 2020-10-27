Pratik ve doyurucu bir öğün: Mahluta aşı

Çok kısa sürede hazırlanabilen pratik bir yemek olan mahluta, aynı zamanda sağlıklı bir öğün olarak öne çıkıyor. İşte kolayca yapabileceğiniz mahluta aşı tarifi...

Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 orta boy soğan

1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 tepeleme yemek kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

2 tatlı kaşığı tuz

9 su bardağı su

Yapılışı:

Öncelikle 6 bardak su eklediğiniz tencerede mercimekleri haşlayın.

Haşlanan mercimeklerin üzerine bulguru tuzu kimyonu ve 3 bardak suyu ilave edip kısık ateşte kapağını kapatıp pişirin.

Tavada yağda soğanları iyice kızarana kadar kavurun içine biber salçasını ilave edip birkaç kez çevirip kapatın.

Soğanların yarısını pilava döküp karıştırın.

Diğer yarısını tabağa koyduğumuz pilavların üzerine dökerek servis edin.

Afiyet olsun... 😊

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