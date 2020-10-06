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GeriBelgin Ekmen Yenilmez Kabağın dile geldiği lezzet: Hatay usulü çıtır kabak tatlısı
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Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Kabağın dile geldiği lezzet: Hatay usulü çıtır kabak tatlısı

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Kabağın dile geldiği lezzet: Hatay usulü çıtır kabak tatlısı
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Hatay yöresinin sevilen, lezzeti ve şeffaf görüntüsü ile ünü şehrin dışına taşan kabak tatlısı, çok az bir zahmetle evlerde de yapılabiliyor. Kentin restoranlarında yemek sonrası ikram edilen çıtır kabak tatlısı, normal kabak tatlısına nazaran hafifliği ile öne çıkıyor.

İşte kendi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz Hatay usulü kabak tatlısı tarifi...

MALZEMELER:

500 gram sönmemiş kireç

1900 gram temizlenmiş doğranmış kış kabağı

1900 gram şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

5 su bardağı su

Kabağın dile geldiği lezzet: Hatay usulü çıtır kabak tatlısı

YAPILIŞI:

Öncelikle kireci temiz plastik kaba alıp üzerine 3-4 litre su koyduktan sonra birkaç saat durulmasını bekleyelim.

Bu esnada kabakları soyup kalın dilimler halinde doğrayalım. Benim kabağım küçük olduğu için ince dilimledim daha çabuk pişti. Siz de dilediğiniz gibi ister ince ister kalın kesebilirsiniz. Ama orijinalinde kalın dilimler halinde kesilmesi gerekmektedir.

Kabakları geniş bir kaba alıp, üzerine kireç suyunu bulandırmadan, üstten alarak ilave edelim. 12 saat bu şekilde bekletelim.

12 saat sonunda kabakları tek tek iyice yıkayalım.

Geniş bir tencereye kabakları, şekeri, suyu, limon tuzunu ilave edip orta ateşte üstü kapalı 1,5 -2 saat pişirelim.

Afiyet olsun

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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