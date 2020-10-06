Kabağın dile geldiği lezzet: Hatay usulü çıtır kabak tatlısı

İşte kendi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz Hatay usulü kabak tatlısı tarifi...

MALZEMELER:

500 gram sönmemiş kireç

1900 gram temizlenmiş doğranmış kış kabağı

1900 gram şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

5 su bardağı su

YAPILIŞI:

Öncelikle kireci temiz plastik kaba alıp üzerine 3-4 litre su koyduktan sonra birkaç saat durulmasını bekleyelim.

Bu esnada kabakları soyup kalın dilimler halinde doğrayalım. Benim kabağım küçük olduğu için ince dilimledim daha çabuk pişti. Siz de dilediğiniz gibi ister ince ister kalın kesebilirsiniz. Ama orijinalinde kalın dilimler halinde kesilmesi gerekmektedir.

Kabakları geniş bir kaba alıp, üzerine kireç suyunu bulandırmadan, üstten alarak ilave edelim. 12 saat bu şekilde bekletelim.

12 saat sonunda kabakları tek tek iyice yıkayalım.

Geniş bir tencereye kabakları, şekeri, suyu, limon tuzunu ilave edip orta ateşte üstü kapalı 1,5 -2 saat pişirelim.

Afiyet olsun

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