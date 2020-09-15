Doyurucu ve lezzetli bir çorba: Şiş börek çorbası
Hatay yöresinde sonbahar aylarında genellikle keçi sütünün saatlerce kaynatılmasıyla yapılan tuzlu yoğurt, pek çok lezzetli yemeğin de ana malzemesini oluşturuyor.
Bu hafta, ana malzemesi tuzlu yoğurdu temin etmeniz halinde elinizin altında her an bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz, ön hazırlığı zor ama bu sayede yapılışı kolay bir çorbayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte sofralarınıza konuk edebileceğiniz lezzetli şiş börek çorbası tarifi
MALZEMELER
40 adet mantı
8-9 bardak su
Yarım çay bardağı pirinç
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Kuru nane
Tuz
Pul biber
Mantı için malzemeler:
300-400 gram un
150 gram kıyma
1 adet kuru soğan
Karabiber
Tuz
YAPILIŞI
Öncelikle unu eleyelim. Su ve tuz ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuralım.
Ben iç harcını çiğden yaptım, dilerseniz bu şekilde ya da kavurarak yapabilirsiniz.
Soğanı küçük küçük doğrayıp kıyma, tuz, karabiber ile karıştırıp yoğuralım.
Hazırladığımız hamurdan küçük bezeler koparalım. Oklava ile açarak inceltelim.
Küçük karelere kesip içine iç harcı koyup ister benim yaptığım gibi bohça şeklinde, ister üçgen kapatıp iki ucunu birleştirip şapka şeklinde yapabilirsiniz.
Bir tencerede su ve pirinci kaynatalım. Pirinçler açılınca içine tuzlu yoğurdu ekleyelim.
Ardından mantıları da ekleyerek tuzunu ayarlayalım.
Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirelim.
Üzerine tavada yağda kızdırdığınız pul biber ve naneyi dökerek servis edelim. Afiyet olsun 😊
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