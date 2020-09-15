Doyurucu ve lezzetli bir çorba: Şiş börek çorbası

Bu hafta, ana malzemesi tuzlu yoğurdu temin etmeniz halinde elinizin altında her an bulabileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz, ön hazırlığı zor ama bu sayede yapılışı kolay bir çorbayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte sofralarınıza konuk edebileceğiniz lezzetli şiş börek çorbası tarifi

MALZEMELER

40 adet mantı

8-9 bardak su

Yarım çay bardağı pirinç

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Kuru nane

Tuz

Pul biber

Mantı için malzemeler:

300-400 gram un

150 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle unu eleyelim. Su ve tuz ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuralım.

Ben iç harcını çiğden yaptım, dilerseniz bu şekilde ya da kavurarak yapabilirsiniz.

Soğanı küçük küçük doğrayıp kıyma, tuz, karabiber ile karıştırıp yoğuralım.

Hazırladığımız hamurdan küçük bezeler koparalım. Oklava ile açarak inceltelim.

Küçük karelere kesip içine iç harcı koyup ister benim yaptığım gibi bohça şeklinde, ister üçgen kapatıp iki ucunu birleştirip şapka şeklinde yapabilirsiniz.

Bir tencerede su ve pirinci kaynatalım. Pirinçler açılınca içine tuzlu yoğurdu ekleyelim.

Ardından mantıları da ekleyerek tuzunu ayarlayalım.

Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirelim.

Üzerine tavada yağda kızdırdığınız pul biber ve naneyi dökerek servis edelim. Afiyet olsun 😊

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