Patlıcan kebabı nasıl yapılır? Adım adım patlıcan kebabı tarifi

Ekranların ilgiyle takip edilen programı MasterChef ile birlikte en çok araştırılan yemekler arasına giren patlıcan kebabını aslında evde yapmanız o kadar da zor değil. Muhteşem bir ana yemek alternatifi olan patlıcan kebabı tarifi ve yapım aşamaları aşağıda…

Patlıcan Kebabı İçin Malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

500 gram kıyma

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı et suyu (tercihen)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş sarımsak

Patlıcan Kebabı Nasıl Yapılır?

Öncelikle patlıcanları alaca olacak şekilde soyun ve yuvarlak biraz geniş dilimler halinde doğrayın.

Patlıcanların üzerine biraz tuz serpin ve bekletin. Böylece acımtırak suyu süzülür.

Süzüldükten sonra bol suda yıkanır.

Bu esnada kıymayı yoğurma kabına alın.

Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın.

Soğan ve maydanozları kıymaya ilave edin.

Sarımsakları ezip ekmek kırıntısı, tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin.

Hepsini köfte yapar gibi güzelce yoğurun.

Kıymadan yumurta boyutunda parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Tepsiye bir köfte bir patlıcan olacak şekilde yerleştirin.

Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Domates salçasını kaseye alıp sıcak suyla ezin.

Üzerine rendelediğiniz domatesi, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Son olarak yeşil biberleri ince ince doğrayıp sarımsakları ezin.

Sarımsak, et suyu ve biberleri de salçalı sosa ilave edip hepsini karıştırın.

Sosu köfte ve patlıcanların üzerine her yerine gelecek şekilde yayın.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20 dakika pişirin.

Yemek suyunu çekince ocaktan veya fırından alın ve üzerine kıyılmış maydanoz serperek sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun…