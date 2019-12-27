Kuru yemişlerle yeni yıl bereketini sofranıza çağırın: Lokum oturtma

Mümkün mertebe yılbaşını her yıl evde, ailemle birlikte geçirmeye çalışıyorum. En kıymetli davetleri, evimin sıcaklığında sevdiklerimle gerçekleştirmek beni çok mutlu ediyor. Yemeğin paylaştıkça değerlendiğini, bereketinse paylaştıkça çoğaldığını düşündüğüm için lezzetlerimi yakınlarıma tattırmanın keyfi benim için bir başka oluyor. Çünkü yemek kültürünün çok kuvvetli olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Geleneklerimiz hepimize kapımız açık, soframız hazır şekilde misafir ağırlamayı öğütlüyor. Bu nedenle değişen zamana rağmen yemek kültürümüz hala eskisi gibi, altın değerinde varlığını sürdürüyor. Annem akraba buluşmalarında, bayramlarda yakınlarımızı nasıl ağırlıyorsa bende şimdi bu geleneği kendi evimde sürdürmeye çalışıyorum. Dostlarımla dışarıda vakit geçirmenin tadı başka ama ev samimiyeti, hele bir de yılbaşındaysak daha başka oluyor.

Şimdi lokum oturtma olarak isimlendirdiğim, kek gibi kalıptan çıkarak sofranıza renk katacak yeni bir lezzeti sizinle paylaşacağım. Yılbaşı sofrasının vazgeçilmezi olan pilavda, daha süslü ve çok daha lezzetli hale getirdiğim bir tarifle, baharatın etle muhteşem buluşmasına tanıklık edeceksiniz. Bolluk ve bereketin tüm yıl boyunca hanemizden eksik olmaması için buğdayı tercih ederken, çiğ badem, kuş üzümü ve çiğ kajuyla egzotik bir tat yakalayacağız. Tabi her tarifte olduğu gibi bu seferde birkaç küçük püf noktası paylaşacağım.

Eğer buğdayı bir gece önceden ıslatmayacaksanız, tarife başlamadan önce koyduğunuz su miktarını artırmanız gerekiyor. Böylece buğdaylar daha rahat yumuşarken, pişmesi de kolaylaşacak.

Hepinize şimdiden iyi yıllar diliyorum. Umarım 2020 yılı mutluluğu, sağlığı ve başarıyı yanında getirir. Bu yılda tüm güzellikler sizinle olsun…

Malzemeler:

6 adet lokum et ince dilim

1 adet pancar

1 adet yufka

3 su bardağı aşurelik buğday

Yarım çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı çiğ badem

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşı tuz

1 çay bardağı çiğ kaju

1 adet sarımsak

5 su bardağı su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Aşurelik buğdayı bir gece önceden yıkayarak suda bekletin. Pancarı soyup haşladıktan sonra, püre haline getirin. Tavanın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağı koyup, kızdırın. Daha sonra sarımsağı dilimleyerek ekleyin. Hafifçe kavurduktan sonra sarımsakları içinden alın. Püre halindeki pancarı ekleyip biraz daha kavurun ve bir kenara alın. Etleri, içine pancarlı harcı koymak için, ortadan ikiye ayrılmayacak şekilde kesin.

Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağı kızdırın. Daha sonra etleri çok kurumayacak şekilde pişirin. Etin altlı üstlü her yerini kızartın. Üzerlerine biraz tuz ve karabiber ekleyin. Daha önceden hazırlanan pancarlı harcı içine koyup, kapatın. Bademleri haşlamaya başlayın ve kabuklarını soyun. 2 yemek kaşığı yağı bir kaba alarak kızdırın ve bademleri kavurun. Üzerine sırasıyla önce kuş üzümlerini koyun ve daha sonra buğdayı da ekleyerek aynı şekilde kavurun. İçine yenibahar, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyip biraz daha kavurduktan sonra bir kenara alın.

Seçtiğiniz tencerenin şekline göre bir yufkayı içine koyarak, yayın. Daha sonra etleri dikine gelecek şekilde tencerenin dibine yerleştirin. Buğdaylı harcı malzemelerin üzerine ekleyin ve üstünü yufkayla kapatın. Harcın üzeri kapandıktan sonra yufkanın fazla gelen yerleri varsa, kesin. Daha sonra suyu ekleyip, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Yemek piştikten sonra, fırın kabına yağlı kağıt serin. Tencereyi ters çevirerek önceden ısıtılan 180 derecelik fırında, yaklaşık 20 dakika kadar her yeri kızaracak şekilde pişirin. Son olarak üzerine kavrulan kajuları ekleyin. Lokum oturtmanızı dilimleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haftanın İpucu: Baharatlar konusunda sizinle şahane bir ipucu paylaşacağım. Yemek yaparken, baharatları içine koymadan önce tavada kısık ateşte hafifçe kavurabilirsiniz. Bu yöntemle yemekleriniz daha lezzetli hale gelirken, tarifleriniz dilden dile dolanmaya başlayacak. :)