Herkes tarifini isteyecek: Zeytinyağlı biber dolması
Kalabalık sofraların, gün sohbetlerinin ve doğum günlerinin vazgeçilmez lezzeti. Tarifi sorulan, “nasıl yaptın” dedirten bu zeytinyağlı biber dolması size ve sevdiklerinize parmaklarınızı yedirecek.
Malzemeler:
1 su bardağı baldo pirinç
10 adet dolmalık biber
1 yemek kaşığı kuru nane
Yarım çay kaşığı tarçın
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı kuş üzümü
Çeyrek limonun suyu
Taze nane
Maydanoz
Dereotu
Tuz
Sosu için:
Biberlerin yarısına gelecek kadar su
Tuz
Zeytinyağı
Yapılışı:
Soğanı ufacık doğrayın ve 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağında kavurun.
Pirinç, baharat, şeker ve tuz ilave edin.
Pirinçler kavrulunca yarım su bardağı su ilave edin ve kapağını kapatıp 5 dakika kadar pişirin.
Amaç pirinci hafifçe öldürmek, pişirmek değil.
Hazır olunca bir kaba alıp limon suyu, taze nane, maydanoz ve dereotu ilave edin.
Biberleri neredeyse ağzına kadar harç ile doldurun.
Tencereye dikey şekilde biberleri dizin üzerine yarım cherry domates yerleştirin.
Biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde biraz tuz eklenmiş sıcak su ilave edin (suyu biberlerin içine de dökün).
Üzerine zeytinyağı gezdirin.
Kapağı kapalı halde yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin.
Ocağı kapatın ve tencerede dolmaları soğumaya bırakın.
Daha sonra buzdolabına kaldırın ve soğuk servis edin. Afiyet olsun…
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