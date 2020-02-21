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Haber Giriş: 21.02.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Herkes tarifini isteyecek: Zeytinyağlı biber dolması

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Herkes tarifini isteyecek: Zeytinyağlı biber dolması
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Kalabalık sofraların, gün sohbetlerinin ve doğum günlerinin vazgeçilmez lezzeti. Tarifi sorulan, “nasıl yaptın” dedirten bu zeytinyağlı biber dolması size ve sevdiklerinize parmaklarınızı yedirecek.

Malzemeler:

1 su bardağı baldo pirinç

10 adet dolmalık biber

1 yemek kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı tarçın

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Çeyrek limonun suyu

Taze nane

Maydanoz

Dereotu

Tuz

Sosu için:

Biberlerin yarısına gelecek kadar su

Tuz

Zeytinyağı

Yapılışı:

Soğanı ufacık doğrayın ve 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağında kavurun.

Pirinç, baharat, şeker ve tuz ilave edin.

Pirinçler kavrulunca yarım su bardağı su ilave edin ve kapağını kapatıp 5 dakika kadar pişirin.

Amaç pirinci hafifçe öldürmek, pişirmek değil.

Hazır olunca bir kaba alıp limon suyu, taze nane, maydanoz ve dereotu ilave edin.

Biberleri neredeyse ağzına kadar harç ile doldurun.

Tencereye dikey şekilde biberleri dizin üzerine yarım cherry domates yerleştirin.

Biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde biraz tuz eklenmiş sıcak su ilave edin (suyu biberlerin içine de dökün).

Üzerine zeytinyağı gezdirin.

Kapağı kapalı halde yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin.

Ocağı kapatın ve tencerede dolmaları soğumaya bırakın.

Daha sonra buzdolabına kaldırın ve soğuk servis edin. Afiyet olsun…

Instagram: @deryajerdev

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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