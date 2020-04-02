Hatay’ın meşhur pratik lezzeti: Nar ekşili biber turşusu

Turşular, kültürümüzün vazgeçilmezlerindendir. Müthiş bir bağışıklık güçlendirici olduğunun da uzmanlar tarafından kanıtlandığı bilinir. Ayrıca fermente etmek için koyduğumuz sirke, limon ve nar ekşisinin yanında sebzelerin faydası sayesinde turşunun güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu söylenir. Turşunun nasıl yapıldığına da değinirsem eğer temelini genellikle tuzlu su, sirke ve limon oluşturur. Bol sarımsak konurken, acılı ya da acısız olarak da hazırlanabilir. Daha çok biber ve salatalık turşusu yapılırken, hiç ummadığınız sebze ve meyvelerden de turşu kurulabilir. Örneğin; yumurta, muz, çilek ve mandalina, bu turşuların arasında oldukça dikkat çekiyor. Ben de bazen “Bu kadar turşu çeşidine gerek var mı?” diye düşünmüyor değilim ama faydası saymakla bitmediği için kâr kârdır diyorum. 😊

Tabii turşu kurarken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları da bulunuyor. Turşusunu yapacağınız sebze ve meyvenin taze olması, üzerinde ezik ya da çatlağın bulunmaması gerekir. Turşunuzun sağlam yiyeceklerden yapılması, çatlaklardan içeri sızmış olabilecek bakterilerden korunmanızı sağlar. Ayrıca kurduğunuz turşuyu uzun süreler saklamış olursunuz. Cam kavanoz kullanmak da turşunun uzun ömürlü olmasına zemin hazırlar. Tabii kavanozun kapağını sıkıca kapamak da sağlıklı bir turşu yapımı için önemli ipuçlarından. Turşu suyu severler için de bir yorumum var. Turşu suyu hem turşunuzu dayanıklı hale getirir, hem de içine koyulan kaya tuzu yararlı bakterilerin oluşmasına yardımcı olur. Yani turşu suyunu tüketirken oldukça faydalı ve doğru bir tercih yapıyorsunuz. 😊

Bilirsiniz ki Hatay’da turşunun vazgeçilmez bir yeri vardır. Yapılan turşular bittiğinde de yerini şipşak bir tarif olan ve bu yüzden Hatay’da en fazla yapılan turşu alır. Annem de evde turşu kalmadığında bu pratik turşuyu yaparak hemen sofraya koyardı. Sıcak olan yaz aylarında bir gece önceden yapılan bu turşu, daha sonra soğutularak servis edilir. Yemeklerin yanına da lezzetiyle çok güzel eşlik eder. Turşunun kurma süresi çok kısa olduğu gibi yapımı da oldukça basit. Biberleri sarımsaklı suda haşlayarak soymak, daha sonra nar ekşisinin başrol olduğu sosla kavanoza yerleştirmek yeterli. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

1 litrelik cam kavanoz

3 adet kırmızı biber

4 adet yeşil köy biberi

2 adet top biber

1 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 adet kesme şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Yarım çay bardağından az üzüm sirkesi

2 adet sarımsak

2 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Biberleri güzelce yıkayın. Daha sonra bir tencereye suyu koyun ve kaynayınca içine 1 tane sarımsak ekleyin. Yıkanmış biberleri bu suda haşlayarak, suyunu süzün. Bir kabın içine alarak soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanoza yerleştirin.

Turşu suyunu hazırlarken bir kabın içine 1 tane sarımsağı doğrayın. Kaya tuzunu, sirkeyi ve kuru naneyi de ekleyin. Kaya tuzu eriyene kadar bir kaşık yardımıyla karıştırın. Daha sonra kesme şekeri, yağı, suyu ve nar ekşisini ekleyin. Şeker eriyene kadar kaşıkla karıştırmaya devam edin. Turşu suyu hazırlandıktan sonra kavanozdaki biberlerin üzerine dökün. Kapağını kapatarak karıştırın. Kavanozun içine çok su eklememeye dikkat edin. Çünkü biberler suyunu salacak ve turşunuz daha da sulanacaktır. Turşunuzu hemen tüketebilirsiniz ancak 1 gece dolapta beklerse çok daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun.

Haftanın İpucu: Turşularınız kararmasın diye turşu kurarken mutlaka kaya tuzu kullanın. Turşunuza daha farklı bir aroma eşlik etsin istiyorsanız limon tuzu da tercih edebilirsiniz.