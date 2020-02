Gaziantep’in dünyaca ünlü tescilli lezzetleriyle tanışalım mı?

Gaziantep'te Nerede Ne Yenir?

Sabah Kahvaltısı: Katmer

Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder diyen Antepliler sabah kahvaltısında katmer yiyerek güne tatlı ile başlıyorlar. Çıtırdayan incecik hamurun içine doldurulan kaymak ve Antep fıstığıyla karşı konulmaz bir hale gelen katmer zarf şeklinde katlanarak taş odun fırınında pişiyor ve yanında süt içilerek tüketiliyor.

Metanet Katmer benim son zamanlarda en çok tavsiye ettiğim mekanlardan biri. En leziz katmerleri burada yiyebilirsiniz. Katmerci Zekeriya Usta da Antep'te katmerin çıkış noktası mekanlardan biridir. Antep'e ilk kez gidiyorsanız, mutlaka uğramanız gereken yerler arasındadır.

Katmerin Gaziantep gelenekleri arasındaki yerine değinmeden de geçmeyelim. Kentte gelin ve damat düğün gecesinin sabahında kahvaltılarını katmer ile yaparlar. Ayrıca kız evi ve erkek evine de damadın sağdıçları tarafından katmer götürülür.

Sabah Kahvaltısı: Beyran

Gaziantep’in yöresel yemeği olan beyran Antepliler için katmer ile yarışacak bir kahvaltı seçeneği.

Beyran kuzu eti, pirinç, et suyu, iç yağı, sarımsak ve bol acı ile yapılıyor. Bakır tabaklara önce pirinç, sonra haşlanıp kemiğinden sıyrılmış et, üzerine iç yağı ve et suyu ekleniyor ve ateşte kaynatılıyor.

Unutmadan belirtmekte yarar var: Beyran çorba değil başlı başına bir yemektir, siz siz olun Antep'e giderseniz beyrana çorba demeyin. Metanet Lokantası beyran yemek için çok iyi bir seçenek olacaktır.

Sabah Kahvaltısı: Ciğer

Adana kadar olmasa da Antep’te de kahvaltı da katmer ve beyrandan sonra üçüncü bir seçenek olarak ciğer tercih edilebiliyor. Antep'te ciğer ve ciğer kavurması kahvaltıda tercih ediliyor. Tavsiye olarak Ciğerci Mustafa 'ya gidilebilir.

Öğle Yemeği: Küşleme

Antep'e sadece küşleme yemek için aynı gün gidip dönen yemek severler var. Küşleme Antep'te çok sevilen bir lezzet. Küşlemeci Halil Usta, küşleme konusunda en çok tercih edilen mekanlardan biri. 1972’den beri faaliyet gösteren mekanda kebaplarla birlikte gelen salatalar nefis, yanında tasta ayran sunuluyor. Küşlemenin yanında “yağlı parça et” özellikle isteyin.

Öğle Yemeği: Ali Nazik ve Havuç Dilimi Baklava

Gaziantep’in en eski klasikleşmiş en meşhur lokantası 1887 kuruluşlu İmam Çağdaş, hem yemeği hem tatlıyı iyi yapıyor. Öne çıkan ve en favori lezzetleri Ali Nazik ve havuç dilimi baklava.asadaki bakır kaplarda servis edilen ayran ile başlayan lezzet şöleni lahmacun, peynirli ekmek, Ali Nazik, altı ezmeli kıyma ve kuşbaşı karışık, soğan kebabı, küşleme, ayran, gavurdağı salatası, ezme salata ve tatlı olarak mekanın spesiyali havuç dilimi, kare şöbiyet ve dolama ile devam ediyor. Hepsi de harika…

Yüzükçüler Han’ın otantik ve tarihi ambiyansında bulunan lokantanın baklavası o kadar ünlenmiş ki İstanbul’daki bazı restoranlara baklava gönderiyorlar. İncecik hamuru ve içi kat kat Antep fıstığıyla doldurulmuş baklava bağımlılık yaratıyor.

Çay Saati: Dünyanın En Eski Baklava Dükkanı

Lezzetin başkenti Gaziantep’te baklavacılığın öncüsü olan Güllüoğlu ailesinin ilk işe başladığı, Elmacı Pazarı’nda bulunan dünyanın en eski baklavacı dükkanı olan Güllüoğlu tarih ve lezzetle iç içe bir ortam sunuyor. Türkiye’de bilindik en önemli baklava ustaları da hep bu dükkandan çıkıyor.

1871 yılında Gaziantep’te Güllü Çelebi tarafından ilk baklava üretimini gerçekleştiren Güllüoğlu ailesi, hala Gaziantep’te üretime devam ediyor. Baklavalar taş fırında ve odun ateşinde pişiyor. Mihrimah ve tepsi katmeri Güllüoğlu’nun özel lezzetleri. Özellikle tepsi katmerine bayıldım.

Baklava yemek için Güllüoğlu ve İmam Çağdaş Restoran’ın yanı sıra, Koçak Baklava da ilk sıralarda yer alıyor.

Kahve Saati: Tahmis Kahvesi

Gaziantepliler için klasikleşmiş çok özel bir mekan olan Tahmis Kahvesi'nde menengiç kahvenizi içmeden dönmeyi. Tahmis Kahvesi 1635 yılında Mevlevihane’ye gelir üretmek için yaptırılmış 385 yıllık tarihi ve nostaljik bir mekan.

Çay saati: Simit Katmer

Gaziantepliler katmer konusunda oldukça başarılı olunca Akşam Simit’te simit ve katmeri harmanlayarak hem sunum, hem de lezzet olarak fark yaratmışlar. Katmerin çok lezzetli bir tadı vardı.

1957 yılından beri Gaziantep’te faaliyet gösteren Akşam Simit, Antep yöresine ait kahkeleriyle de çok ünlü İstanbul’da birçok mekana kahke gönderiyorlar. Not: Birkaç tane farklı akşam simidi fırını var karıştırmamak için yeşil logoyu takip edin.

Tatlı Saati: Şöbiyet

Gaziantep’in bende iz bırakan lezzetlerinden biri de şöbiyet oldu. Böyle bir şöbiyeti başka herhangi bir yerde yiyebileceğimi düşünmüyorum. Zeki İnal Şöbiyet müthiş. Mutlaka denemeniz gerekenler arasında yer alıyor.

Akşam Yemeği: Otantik ve Şık Bir Ortam

Bayaz Han ya da Beyaz Han, Gaziantep’te bulunan tarihi bir handır. Gaziantep şehir merkezinde bulunan mekanda otantik şık bir ortamda iyi yemek yiyebilirsiniz. Özellikle çağla mevsimine denk gelirseniz çağla aşı bu mekanda fark yaratan lezzetlerden biri. Mevsimine göre kebap yemekleri tercih edebilirsiniz.

Akşam yemeği: Geleneksel Gaziantep Lezzetleri

Yöresel lezzetleri denemek için Aşina Gaziantep Mutfağı tercih edilebilir. Mekanda bayram yuvarlaması, analı kızlı, dolma, sarma, içli köfte, çiğ köfte, şehriyeli pilav, firik pilavı, kapama iç pilav, Antep kellesi, beyran ve her gün değişen çorbalar, yöresel tüm kebap çeşitleri, mevsim kebapları, lahmacun bulunuyor.

Akşam Yemeği: Kebap

Antep halkının da tercih ettiği mekanlardan biri olan Çulcuoğlu Et Lokantası’nda lezzetli kebaplar yiyebilirsiniz. Masada bulunan karışık kebap, fıstık yatağında küşleme, Ali Nazik, yaza özel ezme kebabı, tavuk pirzolası, patlıcan salatası, lahmacun, Antep piyazı ve Antep biberi muhteşemdi.

Tatlı Saati: Künefe

Künefe her ne kadar Antakya yöresine ait bir lezzet olsa da Antep'te bu işi hakkıyla yapan çok iyi bir mekan var: Özikizler Künefe. Özikizler, inovasyon ürünler yapan farklı bir künefeci. Urfa peynirleriyle yaptıkları künefesiyle Gaziantep’in en iyilerinden biri.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere, Lezizz kalın.