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Hürriyet
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Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 09 Ağustos 2017 - 09:41 | 

Yaz aylarında tatlıda bile meyve olsun isteyenlere

Birbirinden renkli yaz meyveleri lezzetli tatlılar yapmak için de ideal seçenekler sunuyor. İşte yaz meyveleriyle yapabileceğiniz pratik tatlılar...

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1Çilekli ıslak kek tarifi
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Çilekli ıslak kek tarifi

Çilek hafif ekşi lezzetiyle tatlılara çok yakışan bir meyve. Bu tarifimizde çileği ıslak kekin içinde kullandık ve çok da başarılı bir sonuç elde ettik. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz. Görüntüsü de çok hoş olan bu kekin tadına doyamayacak, mutfağınızdan eksik olmaması için elinizden geleni yapacaksınız.

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Yaz mevsiminde renk renk meyveler tezgâhları süslüyor. Her birinin lezzeti de faydası da birbirinden farklı. Ancak meyveleri mevsiminde ve düzenli tüketerek faydalanmak en doğrusu. Bu meyveleri tek başına tüketmenin yanında pratik tatlılara da malzeme edebilirsiniz. İşte öneriler...

3Hurmalı Tatlı
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Hurmalı Tatlı

Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız hurmalı sütlü tatlı tam size göre.

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4Vişneli dondurma tarifi
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Vişneli dondurma tarifi

Vişneleri ezip suyunu çıkardıktan sonra şekerle karıştırıp dondurarak kolay bir tatlı elde edebilirsiniz.

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5Elma Cipsi
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Elma Cipsi

Elmaları kabuklarını soymadan ince daireler halinde kesin. Yağlı kağıt üzerinde kuruyana dek fırınlayın ve lezzetli elma cipsleri elde edin.

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6Çikolatalı Çilek
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Çikolatalı Çilek

Çilekleri temizleyip halka halka kesin. Benmari usulü eritilmiş olan bittere, sütlü veya beyaz çikolataya bandırıp yağlı kağıt üzerine dizin. Birkaç saat dolapta bekletip dondurun.

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7Meyveli Panna Cotta
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Meyveli Panna Cotta

Bu tarifi istediğiniz taze meyve ile yapabilirsiniz. İrmik, nişasta, vanilya ve süt ile pişireceğiniz muhallebi üzerine şeftali, kayısı, elma, çilek gibi posalı bir meyvenin püresini gezdirerek pratik bir tatlı elde edebilirsiniz.

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8Meyveli Magnolia
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Meyveli Magnolia

Bir top vanilyalı dondurma, bir sıra meyve, bir top vanilyalı dondurma, bir sıra meyve şeklinde pratik bir magnolia tatlısı oluşturabilirsiniz.

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9Fondü
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Fondü

Çilek, kivi, dut, şeftali gibi istediğiniz her türlü meyveyi dilimleyip yanına hazırlayacağınız benmari usulü erimiş çikolata ile kolayca meyveli fondü hazırlayabilirsiniz.

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10Meyveli Crumble
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Meyveli Crumble

Sizi çok fazla yormayacak meyvenin tadına doymanızı sağlayacak bir tatlı tarifi.

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11Karadutlu Creme Brulee
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Karadutlu Creme Brulee

Nefis bir lezzet... Hem çok kolay hem de görüntüsü sıra dışı olan bu tatlıyı mutlaka deneyin...

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12Meyve parçalı damla çikolatalı tartolet tarifi
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Meyve parçalı damla çikolatalı tartolet tarifi

Meyve parçalı damla çikolatalı tartolet ile tatlı keyfine varacaksınız. Tatlının içinde bile meyve görmek isteyenler için muhteşem bir tarif. Sizinde evde kolaylıkla yapabileceğiniz tartolet tarifi...

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13Armutlu fındık ezmeli kek tarifi
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Armutlu fındık ezmeli kek tarifi

Mineral açısından oldukça zengin bir meyve olan armutla yapılan enfes bir kek tarifi... Fındık ezmesinin lezzeti ile armutun lezzeti birleşince karşı konulamaz güzellikteki bu kek ortaya çıkıyor.

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14Yoğurtlu ve meyveli yaz pudingi tarifi
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Yoğurtlu ve meyveli yaz pudingi tarifi

Yoğurt ve meyve ile birleşen pudingin hafif mayhoş tadı ortaya harika bir lezzet çıkarıyor. Yaz aylarında yenilebilecek en hafif tatlılardan biri olduğu için sık sık sofralarınızda yerini alacak.

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15Cevizli hurmalı trüf tarifi
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Cevizli hurmalı trüf tarifi

Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı ihtiyacını gidermek için çok sık başvurduğu bir meyve. İçeriğindeki demir sayesinde çok da faydalı. Siz de şekersiz yaşayanlardansanız bu hurmalı cevizli trüfü çok beğeneceksiniz.

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16Avokado puding tarifi
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Avokado puding tarifi

Avokado sağlıklı beslenenlerin olmazsa olmaz meyvelerinin başında geliyor. Tam bir sağlıklı yağ deposu olan bu meyve biraz kakao ve bal desteğiyle enfes bir çikolatalı pudinge dönüşüyor. Denemek istemez misiniz?

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17Çikolata kaplı muz tarifi
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Çikolata kaplı muz tarifi

Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.

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18Elmalı kek tarifi
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Elmalı kek tarifi

Dört mevsim tadına doyulmayan bir meyve varsa o da elmadır. Bu elmalı kek de hem görüntüsü hem lezzetiyle tadına doyulmaz nitelikte.

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