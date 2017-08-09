Yaz aylarında tatlıda bile meyve olsun isteyenlere
Birbirinden renkli yaz meyveleri lezzetli tatlılar yapmak için de ideal seçenekler sunuyor. İşte yaz meyveleriyle yapabileceğiniz pratik tatlılar...
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Çilekli ıslak kek tarifi
Çilek hafif ekşi lezzetiyle tatlılara çok yakışan bir meyve. Bu tarifimizde çileği ıslak kekin içinde kullandık ve çok da başarılı bir sonuç elde ettik. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz. Görüntüsü de çok hoş olan bu kekin tadına doyamayacak, mutfağınızdan eksik olmaması için elinizden geleni yapacaksınız.
Yaz mevsiminde renk renk meyveler tezgâhları süslüyor. Her birinin lezzeti de faydası da birbirinden farklı. Ancak meyveleri mevsiminde ve düzenli tüketerek faydalanmak en doğrusu. Bu meyveleri tek başına tüketmenin yanında pratik tatlılara da malzeme edebilirsiniz. İşte öneriler...
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Hurmalı Tatlı
Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız hurmalı sütlü tatlı tam size göre.
Bu tarifi istediğiniz taze meyve ile yapabilirsiniz. İrmik, nişasta, vanilya ve süt ile pişireceğiniz muhallebi üzerine şeftali, kayısı, elma, çilek gibi posalı bir meyvenin püresini gezdirerek pratik bir tatlı elde edebilirsiniz.
Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı ihtiyacını gidermek için çok sık başvurduğu bir meyve. İçeriğindeki demir sayesinde çok da faydalı. Siz de şekersiz yaşayanlardansanız bu hurmalı cevizli trüfü çok beğeneceksiniz.
Avokado sağlıklı beslenenlerin olmazsa olmaz meyvelerinin başında geliyor. Tam bir sağlıklı yağ deposu olan bu meyve biraz kakao ve bal desteğiyle enfes bir çikolatalı pudinge dönüşüyor. Denemek istemez misiniz?
Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.