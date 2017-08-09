Yaz aylarında tatlıda bile meyve olsun isteyenlere

Çilekli ıslak kek tarifi Çilek hafif ekşi lezzetiyle tatlılara çok yakışan bir meyve. Bu tarifimizde çileği ıslak kekin içinde kullandık ve çok da başarılı bir sonuç elde ettik. Size de denemenizi tavsiye ediyoruz. Görüntüsü de çok hoş olan bu kekin tadına doyamayacak, mutfağınızdan eksik olmaması için elinizden geleni yapacaksınız.