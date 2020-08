Urfa'nın asırlık geleneği tepsi yemeği... Fırıncılar talebe yetişmekte zorlanıyor

Fırına tepsi yemeği göndermenin yaygın olmasından dolayı kentteki fırın sayısının diğer illere göre daha çok olduğunu kaydeden Şahan, "Urfa'da her köşe başında bir fırın bulabilirsiniz. Urfa sıcak bir şehirdir. Fırınlarda pişen yemekler daha lezzetli oluyor. İnsanlar için daha sağlıklı oluyor. Genelde tepsi kebabı, tavuk, patates, patlıcan ve biber tepsileri pişiriyoruz. Tabi farklı tepsiler de olabiliyor. Bizim için fark yok, her türlü tepsiyi pişiririz. Tepsi yemeğinin vakti de yok. Her vakitte fırına tepsi gelir. Ancak daha çok sabah ve akşam saatlerinde tepsi pişiririz. Öğlen vakti de esnafın yemeği olan tepsileri pişiririz. Tabi bu kadınlar için de kolay oluyor" dedi.