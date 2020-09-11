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Nerede Ne Yenir
DHA
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 09:19 | 

Tokat'ta bir restoranda icat edildi, çok beğenilince patenti alındı

Tokat’ta ilk kez bir restoran tarafından yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillenen kubbeli kebap, kentin yeni lezzeti oldu.

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Tokat’ta ilk kez bir restoran tarafından yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nca tescillenen kubbeli kebap, kentin yeni lezzeti oldu.

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Kentte 1600’lü yıllarda Horozoğu Zaviyesi olarak yapılan tarihi handa hizmet veren restoran, müşterilerine farklı lezzetler sunabilmek için bir çalışma yaptı.

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Yapılan denemeler sonrasında güveç tabağı içinde yağsız dana eti, mantar, garnitürler hazırlandı.

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Yemeğin üzerini hamurla kaplayıp pişiren işletme ustaları, farklı bir tat elde etti.

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Taş fırında 15 dakika süresince pişirilen ve adına ’Kubbeli kebap’ denilen yemek için işletme 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurarak tescil aldı.

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Kubbeli kebabı 3 yıldır müşterilerine sunduklarını söyleyen restoranın işletme müdürü Ayşe Gür, kubbeli kebabın hikayesini öyle anlattı:

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"Tokat kuzu eti kültüründe çok baskın bir bölge. Kuzu etini tandır kebabında ve Tokat kebabında çok fazla kullanıyoruz. Ama dana eti tercih eden misafir kitlemiz var."

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"’Yağsız dana etini nasıl pişiririz, insanlara alternatif bir ürün olarak nasıl sunabiliriz?’ dedik. Fırına güveci soktuk. Marinasını yaptık ve yanına garnitürlerini koyup, hamurla kapladık. En sağlıklı, en lezzetli dana etimiz oldu. Çok da beğenildi."

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"Biz de bunun adının tesisimizle birlikte anılması adına bir hamle yaptık. Ürünümüzü tescilledik. Kubbeli kebabımız için şimdi il dışından gelen misafirlerimiz var."

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Yörenin meşhur yiyeceği olan Tokat kebabının mevsimsel olarak yapıldığını ifade eden Gür "Kubbeli kebabı biz yaz kış yapabiliyoruz. Misafirlerimiz sadece meraktan gelmiyor. Lezzeti beğenip misafir getirenler var. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor" diye konuştu.

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