Tokat'ta bir restoranda icat edildi, çok beğenilince patenti alındı

Yörenin meşhur yiyeceği olan Tokat kebabının mevsimsel olarak yapıldığını ifade eden Gür "Kubbeli kebabı biz yaz kış yapabiliyoruz. Misafirlerimiz sadece meraktan gelmiyor. Lezzeti beğenip misafir getirenler var. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor" diye konuştu.