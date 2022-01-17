MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiTam Bir Lezzet Şöleni olarak Köfte Çeşitleri
Geriİncili Gastronomi Rehberi Tam Bir Lezzet Şöleni olarak Köfte Çeşitleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 17 Ocak 2022 - 16:51 | 

Tam Bir Lezzet Şöleni olarak Köfte Çeşitleri

Türkiye’de tam 291 çeşit köfte olduğunu biliyor muydunuz? Hepsini sıralamak mümkün olmasa da en çok bilinen ve sevilenlerini birbirinden ayıran özellikler nelerdir, bakalım istedik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Tekirdağ Köfte

Tekirdağ Köfte

Tekirdağ denince akla ilk gelen şey şüphesiz ki meşhur köftesi. Yumuşak, elastiki bir yapıya sahiptir. Yöreye özgü bir acı sos, soğan, zeytinyağlı, limonlu bir piyaz ve pişirilmiş yeşil biberlerle birlikte servis edilir.
2Akçaabat Köfte

Akçaabat Köfte

Akçaabat köftenin ise en önemli farkı pişirilmesindedir. Odun kömürüyle çalışan ocaklarda pişirilir. Ocak belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra ızgarası böbrek yağı ile temizlenir ve köfteye lezzetini veren de bu yağdır.
3İnegöl Köfte

İnegöl Köfte

İnegöl köftenin az malzemeyle yapılması en önemli özelliğidir. Kıyma, tuz, karbonat ve soğan dışında bir ürün kullanılmaz. Baharat eklenmez. Çiğnemeyi kolaylaştıran şey içerisindeki karbonattır ve silindir şeklindedir.
4Ekşili Köfte

Ekşili Köfte

Özellikle kış aylarında hepimizin sıklıkla mutfağında yaptığı yemeklerden biri. Klasik köfteler top haline getirilir ve havuç, kereviz gibi sebzelerle birlikte pişirilir. Dilerseniz salçalı su dilerseniz de yoğurtlu terbiye ile sulandırarak çorba kıvamında hazırlayabilirsiniz.
5Sultanahmet Köfte

Sultanahmet Köfte

Sultanahmet’te 1920 yılında açılan bir işletme tarafından satılan bu köfte baharatsız olarak yapılır, biber turşusu ve irmik helvası ile servis edilir.
6Çiğ Köfte

Çiğ Köfte

Orijinali çiğ etten yapılsa da artık etsiz olarak da satılan ve çok sevilen sokak lezzetlerinden biri, bu listede her daim yeri hazır.
7İçli Köfte

İçli Köfte

Türkiye’de Adana, Bitlis, Antep, Hatay, Sivas, Kayseri gibi pek çok farklı şehir ve bölgede yapılan içli köfte kızartılarak ya da haşlanarak yapılabilen bir yemek türü.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi