Tam Bir Lezzet Şöleni olarak Köfte Çeşitleri
Türkiye’de tam 291 çeşit köfte olduğunu biliyor muydunuz? Hepsini sıralamak mümkün olmasa da en çok bilinen ve sevilenlerini birbirinden ayıran özellikler nelerdir, bakalım istedik.
Tekirdağ Köfte
Tekirdağ denince akla ilk gelen şey şüphesiz ki meşhur köftesi. Yumuşak, elastiki bir yapıya sahiptir. Yöreye özgü bir acı sos, soğan, zeytinyağlı, limonlu bir piyaz ve pişirilmiş yeşil biberlerle birlikte servis edilir.
İnegöl Köfte
İnegöl köftenin az malzemeyle yapılması en önemli özelliğidir. Kıyma, tuz, karbonat ve soğan dışında bir ürün kullanılmaz. Baharat eklenmez. Çiğnemeyi kolaylaştıran şey içerisindeki karbonattır ve silindir şeklindedir.
Sultanahmet Köfte
Sultanahmet’te 1920 yılında açılan bir işletme tarafından satılan bu köfte baharatsız olarak yapılır, biber turşusu ve irmik helvası ile servis edilir.