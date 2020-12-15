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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 09:38 | 

Somer Şef'in sözlerine yanıt geldi: 'Şeflerime saygılarımı sunuyorum ama...'

Çakallı menemeni’ yapan ustaları, ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun menemenin sabah soğansız, öğleden sonra soğanlı yönündeki sözlerine yanıt verdi.

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Samsun’un özel lezzetlerinden ’Çakallı menemeni’ yapan ustalar, ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun menemenin sabah soğansız, öğleden sonra soğanlı yapıldığını söylemesi üzerine, bu tartışmalara son noktayı koymak istedi.

ÇAKALLI MENEMENİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Çakallı menemeni ustaları, "menemen öğleden önce de sonra da soğansız yapılır" dedi.

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Samsun’un ünlü lezzetlerinden ’Çakallı menemeni’ Samsun-Ankara yolundaki Çakallı mevkiinde bulunan tesislerde bolca yapılıyor.

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Tarihte kervanların konakladığı bölge olan Çakallı’da menemen yapılan 30 tesis bulunuyor. Rağbet gören menemen bölgenin de en önemli istihdam kaynaklarından biri.

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Bu tesislere günde yaklaşık 2 bin kişi gelerek menemenin tadına bakıyor. 400 kişinin çalıştığı tesisler, 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

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Tek kişilik porsiyonu 25 TL olan Çakallı Menemeni, tereyağı, biber, domates, kaşar peyniri, yumurta sarısı ve baharatlar kullanılarak yaklaşık 15 dakikada yapılıyor.

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1950’li yıllarda Samsun-Ankara yolundan geçen kamyon şoförlerinin yemek için tercih ettikleri Çakallı menemeninin ustaları Menemen soğanlı mı soğansız mı? olur tartışmalarına son noktayı koymak istiyor.

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu menemenin sabah soğansız öğleden sonra soğanlı yapıldığı sözleri üzerine Çakallı menemeni ustaları "menemen öğleden önce de öğlenden sonra da soğansız yapılır" diyerek cevap verdi.

9’7/24 SOĞANSIZ YAPILIR’
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’7/24 SOĞANSIZ YAPILIR’

Yaklaşık 35 yıldır menemen ustalığı yapan Kadir Canbolat, menemenin zaman farkı olmadan 7 gün 24 saat soğansız yapıldığını söyleyerek, "Şeflerime saygılarımı sunuyorum. Ama bizde menemen 7/24 soğansız yapılır. Menemen soğanlı olmaz. Ancak müşteri özellikle talep ederse soğan koyabiliyoruz. Ancak orijinal menemen soğansız olur. Öğleden önce öğleden sonra ayrımı yapılmaz. Burası çok eski tarihlerden bu yana menemeniyle meşhur bir yer. Geçmişten günümüze kadar hem soğansız yapılmış" diye konuştu.

10’MALZEMELERİN MİKTARINI VE KIVAMINI TUTTURABİLMEK ÇOK ÖNEMLİDİR’
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’MALZEMELERİN MİKTARINI VE KIVAMINI TUTTURABİLMEK ÇOK ÖNEMLİDİR’

12 yıllık menemen ustası olan Yasin Keklik ise "Son dönemlerde menemen soğanlı mı soğansız mı tartışması çok oluyor. Bizim menemenimizde kesinlikle soğan kullanılmaz. Biz menemen yaparken yeşil biber kullanırız. Menemen yaparken, domates, tere yağ, kaşar peynir, tuz, kırmızı ve pul biber ve yumurtanın sadece sarısı kullanılır. Özelliği ise malzemelerin iyice ezilip birbirine özleştirilmesidir. Malzemelerin miktarını ve kıvamını tutturabilmek çok önemlidir" dedi.

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