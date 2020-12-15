Somer Şef'in sözlerine yanıt geldi: 'Şeflerime saygılarımı sunuyorum ama...'

’MALZEMELERİN MİKTARINI VE KIVAMINI TUTTURABİLMEK ÇOK ÖNEMLİDİR’ 12 yıllık menemen ustası olan Yasin Keklik ise "Son dönemlerde menemen soğanlı mı soğansız mı tartışması çok oluyor. Bizim menemenimizde kesinlikle soğan kullanılmaz. Biz menemen yaparken yeşil biber kullanırız. Menemen yaparken, domates, tere yağ, kaşar peynir, tuz, kırmızı ve pul biber ve yumurtanın sadece sarısı kullanılır. Özelliği ise malzemelerin iyice ezilip birbirine özleştirilmesidir. Malzemelerin miktarını ve kıvamını tutturabilmek çok önemlidir" dedi.