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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 13:26 | 

Sofraları şenlendiren Kars kazının lezzetinin sırrı Çıldır Gölü'nün soğuk suları

Türkiye’nin kaz yetiştiriciliği merkezi konumundaki Kars’ta sofraların vazgeçilmez lezzeti olan kazlar, sıcaklarda Çıldır Gölü’nün buz gibi sularında serinliyor.

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Türkiye’nin kaz yetiştiriciliği merkezi konumundaki Kars’ta sofraların vazgeçilmez lezzeti olan kazlar, sıcaklarda Çıldır Gölü’nün buz gibi sularında serinliyor.

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Yazın meralarda beslenen kazlar, çoban veya sahipleri tarafından Kars ile Ardahan sınırları arasında yer alan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü’ne götürülüyor.

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Sahibi olduğu 100 kazı göle götürenlerden Memetali Turgut (72), "Ailemle birlikte İstanbul’da yaşıyorum. Yaşlandığım için artık inşaatlarda çalışamıyorum. Her yaz eşim Ferenaz ile birlikte doğup, büyüdüğümüz yer olan Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyüne geliyoruz. Burada kaz besiciliği yapıyorum" dedi.

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Turgut, "Nisanda yavru iken satın aldığım 100’e yakın kazı yaz boyu besledikten sonra kesip bir bölümünü İstanbul’da tanesini 200 TL’den satıyorum. Kalanı da 10 çocuğumla birlikte eşit oranda pay ediyorum" diye konuştu.

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Kazların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan sonra kesilmeye başlandığını vurgulayan Turgut, şöyle devam etti:

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"Kesilen kaz eti hemen tüketilmez. Tuzladıktan sonra yaklaşık 15 gün güneşte kurutup, geceleri de ayaza bırakırız ki tadını alsın. Kazın gelişiminde su çok önemli. Göle giren kaz sudan çıkmak istemiyor. Zaten kazın en sevdiği toprak ve sudur."

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"Kaz, Kars bölgesi için önemli bir gelir kaynağı, tamamen doğal olarak beslenir. Burada her ailede en az 30-40 tane kaz var, bu kazlar büyüdükten sonra kesilip kurutularak kışın yeniliyor. Bazısı da çok besleyip satıyor."

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"Bugün kaz etini almak isteyen çok sayıda lokanta var. Buranın kazı çok lezzetli olur. Yöremiz önceden bal ve kaşarıyla meşhurdu şimdi kazıyla ön planda."

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