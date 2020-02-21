Sinop'un özel lezzetlerinden... Ünü sınırlarını aştı

'BİR AYDA YAKLAŞIK 500 NOKUL GÖNDERİYORUM' Yaklaşık 6 yıldır nokul yapan Sebahat Aktaş (35), yöresel lezzetih Türkiye çapında meşhur olduğunu söyleyerek, "Kıymalı, haşhaşlı, ıspanaklı, peynirli ve patatesli nokullar da yapılıyor. Ancak en meşhuru üzümlü-cevizli veya kıymalı iç harçlı olandır. Bu yaptığım nokulları yurt dışına ve yurt içine de gönderiyoruz.