Sıcak havalara ferahlatıcı çözüm: Soğuk kahve tarifleri
Yaz aylarında sıcaktan şikayet edenlerin yardımına soğuk içecekler yetişiyor. Özellikle soğuk kahveler kahve tiryakilerinin vazgeçilmezleri. Sizin için evde kolayca yapabileceğiniz birkaç çeşit soğuk kahvenin tarifini derledik. Kısa sürede yapabileceğiniz bu pratik tariflerle yaz sizin için çok daha kolay geçecek…
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Dalgona kahve tarifi
Sosyal medyada son dönemde çok popüler olan ve "Tiktok kahvesi" olarak da bilinen dalgona kahve Kore'de doğup tüm dünyaya yayılan bir trend. Kahvenin uzun süre çırpılmasıyla elde edilen bu lezzet, özellikle yaz aylarında soğuk kahveleri sevenlerin favorileri arasına kolayca girecek. Siz de dalgona kahvenin malzemelerini ve yapılış aşamalarını öğrenmek istiyorsanız sizi hemen aşağı alalım...
Cold brew kelime olarak soğuk demleme anlamına geliyor ve gerçekten kahvenin hiç ısı görmeden, soğuk suyla demlenmesiyle elde ediliyor. Ülkemizde son yıllarda popülerliği artan bu kahveyi evde de yapmak mümkün. Dilerseniz özel ekipman alabilir, dilerseniz de klasik bir french press’le cold brew yapabilirsiniz. Yaz sıcaklarında favoriniz olacak cold brew’ün malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Kahve ve sütün nasıl muhteşem bir ikili olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu ikiliye bir de kaymaklı ve çikolatalı dondurma katıldığında ortaya çıkan lezzeti ise tarif edecek kelime yok. Karıştırmasıyla, servisiyle toplam 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu içeceği, misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz çünkü çok beğenecekler.
Aromalı kahvelerin en bilinenlerinin başında frappuccino gelir. Hem soslu hem kremalı olduğu için lezzeti de diğer soğuk kahvelere kıyasla çok daha güçlüdür. Eğer gerekli malzemeleriniz varsa, birkaç dakika içine hazırlayabileceğiniz karamelli frappuccino tarifiniz aşağıda...
Ferahlatıcı lezzetler denince aklımıza ilk gelenlerden biri genelde nane olur. Peki naneyi hiç kahvede denediniz mi? İddia ediyoruz, özellikle naneli çikolata sevenlerdenseniz bu tarifi de çok beğeneceksiniz.
Soğuk kahvenizi tatlı seviyor ama şeker tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Böyle durumlar için size muzlu soğuk kahveyi öneriyoruz. Üstelik muzun kokusu da bu kahveye doğal bir aroma katıyor. İşte tarifi...
Soğuk kahveyi de dondurmayı da çok seviyoruz. Peki ya ikisi bir araya gelirse? İşte o zaman ortaya efsane bir lezzet çıkıyor. Biz vanilyalı dondurma kullanmayı tercih ettik ama siz isterseniz başka dondurmalar da kullanabilirsiniz elbette...
Soğuk kahve hem serinletici hem de tok tutucu olmasıyla yaz aylarında çok sık tüketilen lezzetlerden biri. Üstelik yapması da çok kolay. İhtiyacınız sadece biraz süt, biraz da granül kahve. İşte tarifi...
Yunanistan'a gidenler görmüşlerdir, 7'den 70'e herkesin elinde bol buzlu kahve bardakları vardır. İşte o kahvenin adı frappe. Bol sütlü bu kahvenin lezzeti şahane fakat yapılışı çok kolay. İşte tarifi...