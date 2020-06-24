Sıcak havalara ferahlatıcı çözüm: Soğuk kahve tarifleri

Kahveli milkshake tarifi Kahve ve sütün nasıl muhteşem bir ikili olduğunu anlatmaya gerek yok. Bu ikiliye bir de kaymaklı ve çikolatalı dondurma katıldığında ortaya çıkan lezzeti ise tarif edecek kelime yok. Karıştırmasıyla, servisiyle toplam 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu içeceği, misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz çünkü çok beğenecekler.