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Cold brew kahve tarifi
Cold brew kelime olarak soğuk demleme anlamına geliyor ve gerçekten kahvenin hiç ısı görmeden, soğuk suyla demlenmesiyle elde ediliyor. Ülkemizde son yıllarda popülerliği artan bu kahveyi evde de yapmak mümkün. Dilerseniz özel ekipman alabilir, dilerseniz de klasik bir french press’le cold brew yapabilirsiniz. Yaz sıcaklarında favoriniz olacak cold brew’ün malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 150 gram iri çekilmiş kahve
- 1 litre soğuk su
Cold brew kahve tarifi Nasıl yapılır?
Kahveyi french press’e koyun.
Üzerine soğuk suyu ekleyin.
Kahvenizi demlenmesi için 12 ila 16 saat bekletin.
Ardından süzüp servis edin.
Dilerseniz içine buz, süt, krema ya da aroma verici başka malzemeler ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun…