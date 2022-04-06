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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 06 Nisan 2022 - 13:51 | 

Sahur ve İftarda Tüketebileceğiniz Doyurucu Çorbalar

Bu çorbaları çok seviyoruz...

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1Nohutlu yoğurt çorbası

Nohutlu yoğurt çorbası

İçerisine katılan nohutla besleyiciliğini de artırabileceğiniz yoğurt çorbası pratik yapımıyla özellikle sahur sofralarınızda yerini alabilir.
2Ezogelin çorbası

Ezogelin çorbası

Pirinç ve bulgurla yapılan ezogelin için çorbaların en doyurucusu desek yanılmayız.
3Domates çorbası

Domates çorbası

İlkbaharın en güzel günlerinde lezzetli domatesler tezgahlarda yerini almışken, domates çorbasına sofranızda yer vermelisiniz.
4Sebze çorbası

Sebze çorbası

Vitamini bol, taneli, çok sebzeli bir sebze çorbası ramazanda bağışıklığınızı kuvvetlendirir.
5Yeşil mercimek çorbası

Yeşil mercimek çorbası

Erişteli yeşil mercimek çorbası tam bir protein deposu ve hayli doyurucu. Şimdiden afiyet olsun.
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