Sahur ve İftarda Tüketebileceğiniz Doyurucu Çorbalar

İçerisine katılan nohutla besleyiciliğini de artırabileceğiniz yoğurt çorbası pratik yapımıyla özellikle sahur sofralarınızda yerini alabilir.Pirinç ve bulgurla yapılan ezogelin için çorbaların en doyurucusu desek yanılmayız.İlkbaharın en güzel günlerinde lezzetli domatesler tezgahlarda yerini almışken, domates çorbasına sofranızda yer vermelisiniz.Vitamini bol, taneli, çok sebzeli bir sebze çorbası ramazanda bağışıklığınızı kuvvetlendirir.Erişteli yeşil mercimek çorbası tam bir protein deposu ve hayli doyurucu. Şimdiden afiyet olsun.