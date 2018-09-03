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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Eylül 2018 - 16:41 | 

Sağlıklı beslenmeyi hedefleyenler için sütsüz şekersiz dondurma tarifleri

Yaz aylarında en çok tercih edilen tatlıların başında dondurma geliyor. Marketlerde satılan dondurmaların çoğunda yüksek oranda katkı maddesinin yanı sıra, sağlık açısından son derece zararlı olan glikoz-fruktoz şurubu da kullanılıyor. Bazı dondurmaların içinde bulunan süt ise laktozla sorunu olanlara iyi gelmiyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduk ve sizin için sütsüz ya da şekersiz dondurma tarifleri derledik. Afiyet olsun...

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Süt ve şeker kullanmadan yapabileceğiniz bu dondurmanın temel malzemesi muz. Sonuç o kadar başarılı olacak ki bundan sonra kesinlikle marketten dondurma almak istemeyeceksiniz.

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Dondurma sadece yaz aylarında değil dört mevsim bol bol tüketilebilecek, sağlık deposu bir tatlı. Ancak markette satılan dondurmaların içindeki yoğun şeker ve katkı maddeleri, birçok kişiyi mutsuz ediyor. Eğer siz de o kişilerdenseniz evde şekersiz dondurma yapmaya ne dersiniz?

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Çikolatalı dondurma 7'den 70'e herkesin çok sevdiği tatlıların başında gelir. Peki bu enfes lezzeti evde de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bu tarifte ilave şeker de bulunmuyor. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz...

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En taze meyveleri kullanarak sağlıklı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu laktozsuz dondurmayı çocuğunuza da rahatlıkla yedirebilirsiniz. Emin olun rengini de lezzetini de çok sevecek.

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Dondurmayı çok seviyor ama süt ürünleri tüketmek istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda sizin için nefis bir sütsüz dondurma tarifi hazırladık. Kokulu kavunların bol olduğu dönemde yaparsanız lezzeti katlanacaktır, unutmayın.

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Limon ve karpuzla yapacağınız bu dondurmayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Bol bol yapın, buzlukta saklayın, çocukların canı dondurma çektiğinde gönül rahatlığıyla yedirin.

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Son dönemin en popüler süper gıdalarından biri hiç şüphesiz matcha çayı. "Japonların uzun yaşan sırrı" olarak bilinen bu kanser, kolesterol ve yaşlanma karşıtı çayı dondurmada da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik hem şekersiz hem de laktozsuz...

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Aynı anda hem şekersiz hem de laktozsuz bir dondurma yapabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Üstelik sadece üç malzemeye ihtiyacınız var. İşte tarifi...

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İçine farklı meyveler katıp lezzetini çeşitlendirmek mümkün olsa da aslında dondurma yapılışıyla ilgili temel bilgiler her seferinde geçerli. İşte püf noktaları eşliğinde evde kolayca yapabileceğiniz bir şekersiz dondurma tarifi...

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Şeker tüketmeyenlerin en sık başvurduğu meyvelerden biri olan hurma, dondurmaya da çok yakışıyor. Tek yapmanız gereken süt ve saleple karıştırıp güzelce dondurmak. İşte tarifi...

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11Chialı dondurma tarifi
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Chia'lı dondurma tarifi

Yaz aylarında harika bir tatlı alternatifi Süt ve şeker kullanmadan yapabileceğiniz bu dondurma oldukça sağlıklı. İşte Chia'lı dondurma tarifi...

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12Muzlu ve kakaolu yoğurtlu dondurma tarifi
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Muzlu ve kakaolu yoğurtlu dondurma tarifi

Muz da kakao da dondurmaya çok yakışan aromalar. Peki bu ikisi aynı kasede bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir dondurma çıkar. Kolayca yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz muzlu ve kakaolu dondurmanın tarifini denemeye ne dersiniz?

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