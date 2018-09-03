Sağlıklı beslenmeyi hedefleyenler için sütsüz şekersiz dondurma tarifleri

Dondurma sadece yaz aylarında değil dört mevsim bol bol tüketilebilecek, sağlık deposu bir tatlı. Ancak markette satılan dondurmaların içindeki yoğun şeker ve katkı maddeleri, birçok kişiyi mutsuz ediyor. Eğer siz de o kişilerdenseniz evde şekersiz dondurma yapmaya ne dersiniz?