Ramazan hazırlıkları nelerdir, nasıl yapılır? Ramazana hazırlık buzluk fikirleri ve yemekler
Ramazan hazırlıkları iftar ve sahur sofraları için şimdiden yapılmaya başlandı. Özellikle çalışan kadınlara yardımcı olacak buzluğa atmalık kolay ve pratik yemek tarifleri merak ediliyor. Peki, Ramazan hazırlığı nasıl olur, neler yapılır? İşte Ramazana hazırlık buzluk fikirleri ve yemekleri...
Ramazan ayında birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu tarifler menülerde yerini aldı. Ancak zamanı olmayanlar için önceden hazırlanmış buzluk fikirleri tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. İşte, Ramazana hazırlık şimdiden hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz tarifler...
FELLAH KÖFTESİ TARİFİ
Malatya yöremize ait fellah köftesi, aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde küçük farklılıklarla da olsa sık sık karşımıza çıkıyor. Çok doyurucu olan bu etsiz köfteyi, buzlukta dondurup yiyeceğiniz zaman pişirebilir, dar zamanda kurduğunuz mükellef sofralarla takdir toplayabilirsiniz. Tarifi hemen aşağıda...
ZEYTİNYAĞLI BAMYA TARİFİ
Bamya yaz aylarının en sevilen sebzelerinden. Tam bir sağlık deposu olan bamyayı tazeyken dondurucuya atarak ya da kurutarak kış ayları için de saklayabilirsiniz. Peki etsiz bamya yemeği nasıl yapılır? İşte cevabı...
TAZE FASULYE TARİFİ
Taze fasulye yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Eğer bu lezzeti kışa da taşımak istiyorsanız, bunu konserve gibi yöntemlere başvurmadan kolayca yapabilirsiniz.
KALEM BÖREK TARİFİ
Börek sevmeyen yoktur. Kahvaltıda, ana yemekte, çayın yanında ya da ara öğün fark etmez, her türlü böreği her zaman yiyebiliriz. Eğer siz de bizimle aynı fikirdeyseniz ve özellikle dar zamanlarda elinizin altında olacak bir böreğe ihtiyacınız varsa, müsait zamanınızda yapıp buzluğa atabileceğiniz bu kalem börekler tam size göre...
BAYBURT KETESİ TARİFİ
Biraz hamur açma yeteneğiniz varsa Bayburt ketesi kahvaltılıkların ve beş çayına yakışacak harika bir tarif olabilir. Hem sağlıklı hem lezzetli Bayburt ketesi nasıl yapılır merak ediyorsanız, meşhur Bayburt ketesi tarifi ve yapım aşamaları için doğru adrestesiniz...
EV YAPIMI LAHMACUN TARİFİ
Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan lahmacunu evde de hazırlamaya ne dersiniz? Sıklıkla kebapçılarda yemeye alışık olduğumuz lahmacunu evde kolay ve pratik bir şekilde sevdiklerinizin beğenisine sunmak o kadar dazor değil. Peki evde lahmacun nasıl pişirilir? İşte ev yapımı lahmacun tarifi ve malzemeleri...