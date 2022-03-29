Ramazan hazırlıkları nelerdir, nasıl yapılır? Ramazana hazırlık buzluk fikirleri ve yemekler

MANTI TARİFİ

Mantıyı sevmeyen pek yoktur. Mutfağımızın en güzellerinden biri olan mantının adı bile iştahımızı kabartıyor. Yoğurt ve salçalı sosla da bir tabak asla yetmiyor. Sofralarınızı bu enfes lezzet ile şenlendirmek isterseniz tüm yapılış detayları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...