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GeriMutfak Tüyoları Ramazan hazırlıkları nelerdir, nasıl yapılır? Ramazana hazırlık buzluk fikirleri ve yemekler
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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 29 Mart 2022 - 12:23 | 

Ramazan hazırlıkları nelerdir, nasıl yapılır? Ramazana hazırlık buzluk fikirleri ve yemekler

Ramazan hazırlıkları iftar ve sahur sofraları için şimdiden yapılmaya başlandı. Özellikle çalışan kadınlara yardımcı olacak buzluğa atmalık kolay ve pratik yemek tarifleri merak ediliyor. Peki, Ramazan hazırlığı nasıl olur, neler yapılır? İşte Ramazana hazırlık buzluk fikirleri ve yemekleri...

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Ramazan ayında birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu tarifler menülerde yerini aldı. Ancak zamanı olmayanlar için önceden hazırlanmış buzluk fikirleri tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. İşte, Ramazana hazırlık şimdiden hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz tarifler...
2FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

Malatya yöremize ait fellah köftesi, aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde küçük farklılıklarla da olsa sık sık karşımıza çıkıyor. Çok doyurucu olan bu etsiz köfteyi, buzlukta dondurup yiyeceğiniz zaman pişirebilir, dar zamanda kurduğunuz mükellef sofralarla takdir toplayabilirsiniz. Tarifi hemen aşağıda...
FELLAH KÖFTE TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
3ZEYTİNYAĞLI BAMYA TARİFİ

ZEYTİNYAĞLI BAMYA TARİFİ

Bamya yaz aylarının en sevilen sebzelerinden. Tam bir sağlık deposu olan bamyayı tazeyken dondurucuya atarak ya da kurutarak kış ayları için de saklayabilirsiniz. Peki etsiz bamya yemeği nasıl yapılır? İşte cevabı...
BAMYA TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
4YAPRAK SARMASI TARİFİ

YAPRAK SARMASI TARİFİ

"En sevdiğiniz yemek" diye bir anket yapsak mutlaka ilk üçte yer alacaklardan biridir yaprak sarma. Etlisi ayrı lezzetli, zeytinyağlısı ayrı lezzetlidir. Özellikle zeytinyağlı sevenler bu tarife bayılacak. İşte karşınızda zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...
YAPRAK SARMA İÇİN TIKLAYINIZ
5TAZE FASULYE TARİFİ

TAZE FASULYE TARİFİ

Taze fasulye yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Eğer bu lezzeti kışa da taşımak istiyorsanız, bunu konserve gibi yöntemlere başvurmadan kolayca yapabilirsiniz.
TAZE FASULYE TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
6ANNE KÖFTESİ

ANNE KÖFTESİ

Köfte hem kolayca hazırlanmasıyla hem de her damak zevkine uyması kısa sürede hazırlanan sofraların baş köşesinde oturan bir yemek. Bir de bu köfteleri önceden hazırlayıp buzlukta saklarsanız işiniz daha da kolaylaşıyor.
KIZARTMALIK KÖFTE TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
7KALEM BÖREK TARİFİ

KALEM BÖREK TARİFİ

Börek sevmeyen yoktur. Kahvaltıda, ana yemekte, çayın yanında ya da ara öğün fark etmez, her türlü böreği her zaman yiyebiliriz. Eğer siz de bizimle aynı fikirdeyseniz ve özellikle dar zamanlarda elinizin altında olacak bir böreğe ihtiyacınız varsa, müsait zamanınızda yapıp buzluğa atabileceğiniz bu kalem börekler tam size göre...
KALEM BÖREK TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
8MANTI TARİFİ

MANTI TARİFİ

Mantıyı sevmeyen pek yoktur. Mutfağımızın en güzellerinden biri olan mantının adı bile iştahımızı kabartıyor. Yoğurt ve salçalı sosla da bir tabak asla yetmiyor. Sofralarınızı bu enfes lezzet ile şenlendirmek isterseniz tüm yapılış detayları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
MANTI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
9BAYBURT KETESİ TARİFİ

BAYBURT KETESİ TARİFİ

Biraz hamur açma yeteneğiniz varsa Bayburt ketesi kahvaltılıkların ve beş çayına yakışacak harika bir tarif olabilir. Hem sağlıklı hem lezzetli Bayburt ketesi nasıl yapılır merak ediyorsanız, meşhur Bayburt ketesi tarifi ve yapım aşamaları için doğru adrestesiniz...
BAYBURT KETESİ TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
10EV YAPIMI LAHMACUN TARİFİ

EV YAPIMI LAHMACUN TARİFİ

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan lahmacunu evde de hazırlamaya ne dersiniz? Sıklıkla kebapçılarda yemeye alışık olduğumuz lahmacunu evde kolay ve pratik bir şekilde sevdiklerinizin beğenisine sunmak o kadar dazor değil. Peki evde lahmacun nasıl pişirilir? İşte ev yapımı lahmacun tarifi ve malzemeleri...
EV YAPIMI LAHMACUN TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
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