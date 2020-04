Ramazan geldi Gaziantep'te kahke tezgahtaki yerini aldı

Gaziantep'te yıllardır ramazan kahkesi üretimi yapan simitçi Harun Kaya, kahkenin ramazana özgü olduğunu ve çok ilgi gördüğünü belirterek, “Ramazan kahkesi yani diğer adıyla Halep kahkesi satışlarımız başladı. Bu lezzet, Gaziantep’te özellikle Ramazan ayında iftarda ve sahurda vatandaşların çok yoğun bir şekilde tercih ettiği geleneksel bir lezzettir. Ramazan kahkesi, Gaziantep’in her ramazan ayında satılan özel bir simit çeşididir. Bu kahkenin kendine has rayihası, kokusu ve tadı var. İçerisindeki mahlep de kahkeye özel bir tat verir. Yani her şeyiyle Gaziantep’te has özel bir lezzettir” dedi.