Paris'in Afrodit'e sunduğu Bayramiç elması tüm Türkiye'de çok seviliyor

’BAYRAMİÇ ELMASI ÖZELDİR’ Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, ilçede yaklaşık 130 bin ton elma üretimi yapıldığını belirtti. Başkan Pehlivan, "Bayramiç elması coğrafi işaret aldıktan sonra dünyada bilinirliği arttı. Bayramiç elması, son zamanlarda tanınabilirliğinden ziyade tüketici tarafından aranılan ve istenilen bir ürün oldu. Elma sevkiyatı nedeniyle ilçemizde pandemiye rağmen istihdam devam ediyor. Birçok kişi evinde istirahat ederken, bizim üreticilerimiz ve çalışanlarımız Bayramiç elmasını tüketiciye sunmakta. En büyük mesele üreticimizin kazanıyor olması. Son zamanlarda üreticimiz kazanıyor. Bu yılkı rekolte yaklaşık 130 bin ton. Ürünümüz gayet kaliteli. İnce kabuklu ve lezzetlidir. Bayramiç elması toplum tarafından aranan bir elmadır. Bayramiç elması nefasetini Kazdağlarından almaktadır. Bu elma, mitolojide ve Troya Savaşları döneminde Paris'in Afrodit'e güzellik yarışmasında verdiği elmadır. Tarihe konu olmasının yanında Kazdağları, Alplerden sonra ikinci oksijen deposudur. İklim ve florası ile doğadan gelen ayrı bir tattır. Pandemi döneminde elma tüketilmeli. Biz Bayramiç elmasını tüketicilere öneriyoruz" dedi.