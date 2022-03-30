Orucun ilk günü ne yemek yapılır? Ramazan için iftara hazmı kolay yemek tarifleri

ALABAŞ TURPU SALATASI

Cehennem topuzu, kohlrabi ve yer lahanası gibi farklı isimleri olsa da biz onu alabaş turpu olarak tanıyoruz. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebzeyi çorba ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Fakat, sizin için salata tarifini araştırdık. Peki, alabaş turpu salatası nasıl yapılır? İşte cevabı... Şimdiden afiyet olsun...