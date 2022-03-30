Orucun ilk günü ne yemek yapılır? Ramazan için iftara hazmı kolay yemek tarifleri
Ramazan ayında orucun ilk günü iftara hazırlanan yemekler oldukça önemlidir. Vücudun uzun süre ilk defa aç ve susuz kalması metabolizmanın dengesini değiştirerek iftar sonrası halsizliğe neden olabilir. Diğer yandan da besleyici bir iftar menüsü olmasına dikkat edilmelidir. Peki, orucun ilk günü ne yemek yapılır? İşte, Ramazan için iftara hazmı kolay yemek tarifleri...
Orucun ilk günü mutlaka çorba içilmesi tavsiye edilir. Ardından besin değeri yüksek ancak sebzeli bir ana yemek tercih edilirse mideyi çok fazla yormamış olursunuz. Elbette tatlı tercihinizi de en hafifinden sütlü veya irmikli olanlardan yana kullanmanızda fayda var. İşte, orucun ilk günü size yardımcı olabilecek iftar menüsü seçenekleri...
LOKANTA USULÜ MERCİMEK ÇORBASI
Ramazan'ın başlıca iftar menülerinden olan mercimek çorbası pek çok farklı şekilde hazırlanabiliyor. Ancak sarı mercimekten yapılan lokanta usulü mercimek çorbası gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Kıvamı ve püf noktalarıyla lokanta usulü mercimek çorbası evde kolay yapımı ile hemen aşağıda...
GÜVEÇTE ARAP TAVA
Güveçte ağır ağır pişen ve pratik bir tarif olan Arap tava akşam yemeği için size lezzetli bir alternatif sunuyor. Yanında şehriye pilavı ile sunumunu tamamlayabileceğiniz Arap tava içersindeki sebzeler sayesinde vitamin ve protein ihtiyacınızı da karşılamaya yardımcı oluyor.
IZA BULGUR PİLAVI
Iza bulguru, Bolu’nun Seben ilçesinde üretilen çok özel bir tür bulgur. Yılda 200 ton civarında üretilen bu endemik ürün, Osmanlı’dan günümüze bölgede pilav yapımında çok sık kullanılıyor. Siyez bulguruna benzer özellikler taşıyan ıza bulguru ile nefis bir pilav yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
YOĞURTLU KEREVİZ SALATASI
Kereviz, oldukça sağlıklı bir besin olduğu için sık sık tüketiliyor. Yoğurtlu kereviz salatası da, bu güzel sebzeyi farklı bir şekilde deneyebileceğiniz nefis bir alternatif. Özellikle, kerevizle pek arası olmayanların bu salata ile fikirlerinin değişeceğini söyleyebiliriz.
ALABAŞ TURPU SALATASI
Cehennem topuzu, kohlrabi ve yer lahanası gibi farklı isimleri olsa da biz onu alabaş turpu olarak tanıyoruz. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebzeyi çorba ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Fakat, sizin için salata tarifini araştırdık. Peki, alabaş turpu salatası nasıl yapılır? İşte cevabı... Şimdiden afiyet olsun...
FIRINDA MANTAR ENGİNAR TARİFİ
Fırında mantar ve enginar yemeğini, enginarı sevdiren tarif olarak tanımlayabiliriz. Mantarın yakıştığı her yemeği güzelleştirdiğini düşünürsek, sizin de bu ikiliye bayılacağınıza eminiz. Üzerindeki kaşarların erimesiyle lezzeti bütünleşen fırında mantar enginar tarifi, kolay yapımı ile karşınızda…
MOR LAHANA TURŞUSU
Mor lahana, salatalara renk ve lezzet katıyor. Tam bir antioksidan deposu olan mor lahananın turşusu da ayrı güzel oluyor. Üstelik uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Peki mor lahana turşusu nasıl yapılır? Tarifi ve malzeme listesi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
TÜRK KAHVELİ İRMİK HELVASI
İrmik helvasına farklı bir tat sevenler burada mı? Sizlere kahveyle irmiğin eşsiz uyumunun olduğu bir tarifle geldik: Türk kahveli irmik helvası! Hafif tadı ve kahve aromasıyla iftar sofralarınıza farklı bir lezzet katmaya aday Türk kahveli irmik helvası nasıl yapılır merak ediyorsanız, tarifi ve yapım aşamaları hemen aşağıda...