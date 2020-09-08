Ona mucize bitki diyorlar! Yemeklere tat katıyor, kilosu 30 bin liradan satılıyor

Bu yıl 22 dönüm alanda ekim yapacaklarını, yaklaşık 15 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirten safran üreticisi İsmail Yılmaz, "Soğanların haziran ayında sökümü yapılıyor. Ağustos-eylül aynına kadar dışarıda bekletiyoruz. Hava bu dönemde birazcık sıcaktı onun için dikime geç başladık. Bu hafta itibariyle dikimi tamamlayacağız. 3,5 ton civarında da soğanımız var. Diktikten sonra da ekim ayının içerisinde de hasadını yapacağız. Ortalama 1 dönümden 600 gram ürün alıyoruz. Geçen yıl 13,5 kilogram ürün almıştık. Bu yıl inşallah 15 kilogram ürün bekliyoruz" dedi.